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Компания «Центротех» в Новоуральске поставила фильтры тонкой очистки для космической отрасли

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) произвело отгрузку партии фильтров тонкой очистки (ФТО) для предприятия, входящего в состав дивизиона ГК «Роскосмос». Изделие используется в качестве комплектующих спецоборудования, работающего под избыточным давлением до 40 Мпа, сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината.



Фильтры предназначены для очистки газов, химически инертных к материалам ФТО (например, воздух, азот, гелий и смеси на их основе), от механических примесей размером более 5 мкм с целью обеспечения требуемой частоты применяемых рабочих и технологических сред.



Процесс очистки запускается в момент подачи на фильтрацию газов и может применяться в пневмогидравлических системах, агрегатах стендовых наземных комплексов и других объектах, в том числе космических аппаратах.



Для обеспечения эффективной очистки высокопрочные металлокерамические фильтрующие элементы производства НПО «Центротех», используемые в фильтрах типа ФТО, сформированы из ультрадисперсного спеченного порошка, а сам корпус фильтра изготовлен из коррозионностойкой стали.



В 2019 году НПО «Центротех» завершило квалификационные испытания установочной партии фильтров тонкой очистки, изготовленных согласно конструкторской и технологической документации. За время испытаний ФТО полностью подтвердило соответствие своих технических характеристик требованиям действующих для них технических условий, а ООО «НПО «Центротех» — свою готовность к серийному производству данного вида продукции.



Отметим, что ООО «НПО «Центротех» имеет большой опыт работы в области сверхтонкого фильтрования, что позволило создать совершенные пористые металлокерамические материалы для получения газа высокой чистоты.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:58</span><br /><strong>Компания «Центротех» в Новоуральске поставила фильтры тонкой очистки для космической отрасли</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) произвело отгрузку партии фильтров тонкой очистки (ФТО) для предприятия, входящего в состав дивизиона ГК «Роскосмос». Изделие используется в качестве комплектующих спецоборудования, работающего под избыточным давлением до 40 Мпа, сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091320-kompaniya-centroteh-v-novouralske-postavila-filtry-tonkoy-ochistki-dlya-kosmicheskoy-otrasli.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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