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Компания «Центротех» в Новоуральске поставила фильтры тонкой очистки для космической отрасли
14 ноябрь 2019 (13:58)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) произвело отгрузку партии фильтров тонкой очистки (ФТО) для предприятия, входящего в состав дивизиона ГК «Роскосмос». Изделие используется в качестве комплектующих спецоборудования, работающего под избыточным давлением до 40 Мпа, сообщает пресс-служба Уральского электрохимического комбината.
Фильтры предназначены для очистки газов, химически инертных к материалам ФТО (например, воздух, азот, гелий и смеси на их основе), от механических примесей размером более 5 мкм с целью обеспечения требуемой частоты применяемых рабочих и технологических сред.
Процесс очистки запускается в момент подачи на фильтрацию газов и может применяться в пневмогидравлических системах, агрегатах стендовых наземных комплексов и других объектах, в том числе космических аппаратах.
Для обеспечения эффективной очистки высокопрочные металлокерамические фильтрующие элементы производства НПО «Центротех», используемые в фильтрах типа ФТО, сформированы из ультрадисперсного спеченного порошка, а сам корпус фильтра изготовлен из коррозионностойкой стали.
В 2019 году НПО «Центротех» завершило квалификационные испытания установочной партии фильтров тонкой очистки, изготовленных согласно конструкторской и технологической документации. За время испытаний ФТО полностью подтвердило соответствие своих технических характеристик требованиям действующих для них технических условий, а ООО «НПО «Центротех» — свою готовность к серийному производству данного вида продукции.
Отметим, что ООО «НПО «Центротех» имеет большой опыт работы в области сверхтонкого фильтрования, что позволило создать совершенные пористые металлокерамические материалы для получения газа высокой чистоты.
Фильтры предназначены для очистки газов, химически инертных к материалам ФТО (например, воздух, азот, гелий и смеси на их основе), от механических примесей размером более 5 мкм с целью обеспечения требуемой частоты применяемых рабочих и технологических сред.
Процесс очистки запускается в момент подачи на фильтрацию газов и может применяться в пневмогидравлических системах, агрегатах стендовых наземных комплексов и других объектах, в том числе космических аппаратах.
Для обеспечения эффективной очистки высокопрочные металлокерамические фильтрующие элементы производства НПО «Центротех», используемые в фильтрах типа ФТО, сформированы из ультрадисперсного спеченного порошка, а сам корпус фильтра изготовлен из коррозионностойкой стали.
В 2019 году НПО «Центротех» завершило квалификационные испытания установочной партии фильтров тонкой очистки, изготовленных согласно конструкторской и технологической документации. За время испытаний ФТО полностью подтвердило соответствие своих технических характеристик требованиям действующих для них технических условий, а ООО «НПО «Центротех» — свою готовность к серийному производству данного вида продукции.
Отметим, что ООО «НПО «Центротех» имеет большой опыт работы в области сверхтонкого фильтрования, что позволило создать совершенные пористые металлокерамические материалы для получения газа высокой чистоты.
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