Новости дня
Жителя Копейска осудили за незаконную продажу баз данных телефонных номеров
14 ноябрь 2019 (12:54)
УрБК, Челябинск, 14.11.2019. Копейский городской суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
Осужденный незаконным способом путем подкупа операторов радиоподвижной сотовой связи получал данные номеров из информационных массивов.
«Затем через популярные мессенджеры предлагал услуги по продаже этих данных. Таким образом, ему удалось получить информацию нескольких сотен абонентов связи», — говорится в сообщении.
Осужденный незаконным способом путем подкупа операторов радиоподвижной сотовой связи получал данные номеров из информационных массивов.
«Затем через популярные мессенджеры предлагал услуги по продаже этих данных. Таким образом, ему удалось получить информацию нескольких сотен абонентов связи», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинске осудили сотрудницу теплоснабжающей организации за получение взяток в общей сложности на 5,2 млн рублей
- Приставы заставили директора екатеринбургской компании уплатить уголовный штраф в размере 3,6 млн рублей
- Жителя Богдановича приговорили к условному сроку за попытку взлома банкомата
- Суд оставил без изменения приговор в отношении бывших сотрудниц ОАО «Урахимпласт» за разглашение коммерческой тайны
- За разглашение коммерческой тайны штрафы для банков могут вырасти до 1,5 млн рублей