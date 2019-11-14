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Жителя Копейска осудили за незаконную продажу баз данных телефонных номеров

УрБК, Челябинск, 14.11.2019. Копейский городской суд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.



Осужденный незаконным способом путем подкупа операторов радиоподвижной сотовой связи получал данные номеров из информационных массивов.



«Затем через популярные мессенджеры предлагал услуги по продаже этих данных. Таким образом, ему удалось получить информацию нескольких сотен абонентов связи», — говорится в сообщении.

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