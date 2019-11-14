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В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда
14 ноябрь 2019 (12:37)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. руб. за глыбу льда, упавшую на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Как установил суд, сын потерпевшей припарковал ее автомобиль Volkswagen Polo во дворе дома № 9а по ул. Вайнера. Через несколько часов молодой человек вернулся к машине и обнаружил на крыше автомобиля глыбу льда, упавшую с крыши дома.
Владелица автомобиля обратилась в полицию с заявлением о причинении ущерба. В ходе проверки было установлено, что повреждения автомобиля получены в результате падения наледи с крыши дома. Для определения размера причиненного ущерба екатеринбурженка обратилась к независимому эксперту. Согласно его заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 177 тыс. 744 руб. Управление указанным домом на тот момент осуществляло УК «Народная».
Собственница автомобиля обратилась с исковым заявлением к ООО УК «Народная», ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района» о возмещении ущерба в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Женщина просила взыскать стоимость восстановительного ремонта автомобиля и расходы на оплату госпошлины.
Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С ООО УК «Народная» в качестве возмещения ущерба взыскано 88 тыс. 772 руб., а также расходы по оплате госпошлины — 2 тыс. 374 руб.
Не согласившись с решением, ответчик подготовил апелляционную жалобу. Однако Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений.
Как установил суд, сын потерпевшей припарковал ее автомобиль Volkswagen Polo во дворе дома № 9а по ул. Вайнера. Через несколько часов молодой человек вернулся к машине и обнаружил на крыше автомобиля глыбу льда, упавшую с крыши дома.
Владелица автомобиля обратилась в полицию с заявлением о причинении ущерба. В ходе проверки было установлено, что повреждения автомобиля получены в результате падения наледи с крыши дома. Для определения размера причиненного ущерба екатеринбурженка обратилась к независимому эксперту. Согласно его заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 177 тыс. 744 руб. Управление указанным домом на тот момент осуществляло УК «Народная».
Собственница автомобиля обратилась с исковым заявлением к ООО УК «Народная», ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района» о возмещении ущерба в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Женщина просила взыскать стоимость восстановительного ремонта автомобиля и расходы на оплату госпошлины.
Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С ООО УК «Народная» в качестве возмещения ущерба взыскано 88 тыс. 772 руб., а также расходы по оплате госпошлины — 2 тыс. 374 руб.
Не согласившись с решением, ответчик подготовил апелляционную жалобу. Однако Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений.
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