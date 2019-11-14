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В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. руб. за глыбу льда, упавшую на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Как установил суд, сын потерпевшей припарковал ее автомобиль Volkswagen Polo во дворе дома № 9а по ул. Вайнера. Через несколько часов молодой человек вернулся к машине и обнаружил на крыше автомобиля глыбу льда, упавшую с крыши дома.



Владелица автомобиля обратилась в полицию с заявлением о причинении ущерба. В ходе проверки было установлено, что повреждения автомобиля получены в результате падения наледи с крыши дома. Для определения размера причиненного ущерба екатеринбурженка обратилась к независимому эксперту. Согласно его заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 177 тыс. 744 руб. Управление указанным домом на тот момент осуществляло УК «Народная».



Собственница автомобиля обратилась с исковым заявлением к ООО УК «Народная», ООО «Управляющая компания Жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района» о возмещении ущерба в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Женщина просила взыскать стоимость восстановительного ремонта автомобиля и расходы на оплату госпошлины.



Решением Железнодорожного районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С ООО УК «Народная» в качестве возмещения ущерба взыскано 88 тыс. 772 руб., а также расходы по оплате госпошлины — 2 тыс. 374 руб.



Не согласившись с решением, ответчик подготовил апелляционную жалобу. Однако Свердловский областной суд оставил решение районного суда без изменений.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:37</span><br /><strong>В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. руб. за глыбу льда, упавшую на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091316-v-ekaterinburge-sud-vzyskal-s-uk-narodnaya-bolee-90-tys-rubley-za-upavshuyu-na-avtomobil-glybu-lda.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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