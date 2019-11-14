Важно
Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный контроль
14 ноябрь 2019 (12:07)
В целях снижения рисков для российской экономики депутаты Госдумы РФ предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Как сообщается на сайте парламента, комитеты по финансовому рынку и по экономической политике Госдумы подготовили заключения для Банка России об основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020-2022 годы. Документ и отзыв комитета на него опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В частности, как уточняет ИА «Финмаркет», комитет Госдумы по экономической политике рекомендует Центробанку перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля, а также рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала.
Кроме того, в заключении комитета отмечается, что в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий: замедление темпов роста мировой экономики на фоне усиления торговых противоречий. В этой ситуации российская экономика, которая сохраняет зависимость макроэкономической динамики и финансовой устойчивости от экспорта энергоносителей, может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля.
«Учитывая изложенное, вполне логичным в новом нестабильном глобальном контексте, по мнению комитета, представляется переход в сфере монетарной политики к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики, в целях повышения его роли в поддержании финансово-экономической стабильности», — говорится в отзыве комитета.
Депутаты Госдумы РФ уверены, что подобный маневр в стратегии ЦБ позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, обеспечивая в то же время поддержку финансово-экономической стабильности в стране.
Как сообщается на сайте парламента, комитеты по финансовому рынку и по экономической политике Госдумы подготовили заключения для Банка России об основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020-2022 годы. Документ и отзыв комитета на него опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В частности, как уточняет ИА «Финмаркет», комитет Госдумы по экономической политике рекомендует Центробанку перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля, а также рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала.
Кроме того, в заключении комитета отмечается, что в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий: замедление темпов роста мировой экономики на фоне усиления торговых противоречий. В этой ситуации российская экономика, которая сохраняет зависимость макроэкономической динамики и финансовой устойчивости от экспорта энергоносителей, может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля.
«Учитывая изложенное, вполне логичным в новом нестабильном глобальном контексте, по мнению комитета, представляется переход в сфере монетарной политики к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики, в целях повышения его роли в поддержании финансово-экономической стабильности», — говорится в отзыве комитета.
Депутаты Госдумы РФ уверены, что подобный маневр в стратегии ЦБ позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, обеспечивая в то же время поддержку финансово-экономической стабильности в стране.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный контроль
- ЦБ предложили установить фиксированный курс долл. США
- ООО КБ «Кольцо Урала»: ЦБ может оставить за собой механизм сглаживания волатильности курса рубля
- ЦБ РФ не планирует менять свою политику в ближайшее время
- Государственная Дума РФ рассмотрит проект Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и на период 2012 и 2013 гг.