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Свердловское коллекторское агентство «ФИННЕКС» исключили из госреестра юридических лиц

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Свердловской области исключило ООО «ФИННЕКС» из государственного реестра юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.



Как сообщает пресс-служба ведомства, поступило заявление руководителя ООО «ФИННЕКС» об исключении сведений о данной компании из госреестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности от 20 ноября 2018 года.



В соответствии с ФЗ № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с момента подачи такого заявления ООО «ФИННЕКС» не имеет права заниматься взысканием просроченной задолженности.



Всего с 2017 года по настоящее время в госреестр юридических лиц УФССП РФ по Свердловской области, по данным ведомства, было включено 13 организаций, зарегистрированных в регионе и осуществляющих в качестве основного вида деятельности взыскание просроченной задолженности. При этом два юридических лица исключили себя из реестра, направив соответствующее заявление в УФССП по Свердловской области в связи с прекращением ведения деятельности по взысканию задолженности.



Напомним, что судебные приставы имеют право проводить плановые и внеплановые проверки действий организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Кроме того, в августе 2018 года были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, в соответствии с которыми судебные приставы также наделены полномочиями проведения административных расследований.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:06</span><br /><strong>Свердловское коллекторское агентство «ФИННЕКС» исключили из госреестра юридических лиц</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Свердловской области исключило ООО «ФИННЕКС» из государственного реестра юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091311-sverdlovskoe-kollektorskoe-agentstvo-finneks-isklyuchili-iz-gosreestra-yuridicheskih-lic.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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