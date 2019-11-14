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Свердловское коллекторское агентство «ФИННЕКС» исключили из госреестра юридических лиц
14 ноябрь 2019 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Свердловской области исключило ООО «ФИННЕКС» из государственного реестра юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Как сообщает пресс-служба ведомства, поступило заявление руководителя ООО «ФИННЕКС» об исключении сведений о данной компании из госреестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности от 20 ноября 2018 года.
В соответствии с ФЗ № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с момента подачи такого заявления ООО «ФИННЕКС» не имеет права заниматься взысканием просроченной задолженности.
Всего с 2017 года по настоящее время в госреестр юридических лиц УФССП РФ по Свердловской области, по данным ведомства, было включено 13 организаций, зарегистрированных в регионе и осуществляющих в качестве основного вида деятельности взыскание просроченной задолженности. При этом два юридических лица исключили себя из реестра, направив соответствующее заявление в УФССП по Свердловской области в связи с прекращением ведения деятельности по взысканию задолженности.
Напомним, что судебные приставы имеют право проводить плановые и внеплановые проверки действий организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Кроме того, в августе 2018 года были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, в соответствии с которыми судебные приставы также наделены полномочиями проведения административных расследований.
Как сообщает пресс-служба ведомства, поступило заявление руководителя ООО «ФИННЕКС» об исключении сведений о данной компании из госреестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности от 20 ноября 2018 года.
В соответствии с ФЗ № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», с момента подачи такого заявления ООО «ФИННЕКС» не имеет права заниматься взысканием просроченной задолженности.
Всего с 2017 года по настоящее время в госреестр юридических лиц УФССП РФ по Свердловской области, по данным ведомства, было включено 13 организаций, зарегистрированных в регионе и осуществляющих в качестве основного вида деятельности взыскание просроченной задолженности. При этом два юридических лица исключили себя из реестра, направив соответствующее заявление в УФССП по Свердловской области в связи с прекращением ведения деятельности по взысканию задолженности.
Напомним, что судебные приставы имеют право проводить плановые и внеплановые проверки действий организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Кроме того, в августе 2018 года были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, в соответствии с которыми судебные приставы также наделены полномочиями проведения административных расследований.
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