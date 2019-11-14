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Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный контроль

14 ноябрь 2019 (10:43)

УрБК, Москва, 14.11.2019. В целях снижения рисков для российской экономики депутаты Госдумы РФ предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.

Как сообщается на сайте парламента, комитеты по финансовому рынку и по экономической политике Госдумы подготовили заключения для Банка России об основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020-2022 годы. Документ и отзыв комитета на него опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В частности, как уточняет ИА «Финмаркет», комитет Госдумы по экономической политике рекомендует Центробанку перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля, а также рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала.

Кроме того, в заключении комитета отмечается, что в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий: замедление темпов роста мировой экономики на фоне усиления торговых противоречий. В этой ситуации российская экономика, которая сохраняет зависимость макроэкономической динамики и финансовой устойчивости от экспорта энергоносителей, может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля.

«Учитывая изложенное, вполне логичным в новом нестабильном глобальном контексте, по мнению комитета, представляется переход в сфере монетарной политики к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики, в целях повышения его роли в поддержании финансово-экономической стабильности», — говорится в отзыве комитета.

Депутаты Госдумы РФ уверены, что подобный маневр в стратегии ЦБ позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, обеспечивая в то же время поддержку финансово-экономической стабильности в стране.

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