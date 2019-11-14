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Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный контроль

УрБК, Москва, 14.11.2019. В целях снижения рисков для российской экономики депутаты Госдумы РФ предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.



Как сообщается на сайте парламента, комитеты по финансовому рынку и по экономической политике Госдумы подготовили заключения для Банка России об основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2020-2022 годы. Документ и отзыв комитета на него опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.



В частности, как уточняет ИА «Финмаркет», комитет Госдумы по экономической политике рекомендует Центробанку перейти к мягкому регулированию валютного курса рубля, а также рассмотреть возможность введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала.



Кроме того, в заключении комитета отмечается, что в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий: замедление темпов роста мировой экономики на фоне усиления торговых противоречий. В этой ситуации российская экономика, которая сохраняет зависимость макроэкономической динамики и финансовой устойчивости от экспорта энергоносителей, может одновременно столкнуться с рисками чрезмерного сжатия инфляции и высокой волатильности курса рубля.



«Учитывая изложенное, вполне логичным в новом нестабильном глобальном контексте, по мнению комитета, представляется переход в сфере монетарной политики к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики, в целях повышения его роли в поддержании финансово-экономической стабильности», — говорится в отзыве комитета.



Депутаты Госдумы РФ уверены, что подобный маневр в стратегии ЦБ позволит оживить инвестиционный и потребительский спрос, обеспечивая в то же время поддержку финансово-экономической стабильности в стране.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:43</span><br /><strong>Депутаты Госдумы предложили отказаться от плавающего курса рубля и вернуть валютный контроль</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 14.11.2019. В целях снижения рисков для российской экономики депутаты Госдумы РФ предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091310-deputaty-gosdumy-predlozhili-otkazatsya-ot-plavayuschego-kursa-rublya-i-vernut-valyutnyy-kontrol.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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