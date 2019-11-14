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В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» высоко оценили эффективность работы новых рукавных фильтров

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Замеры показали высокую эффективность работы всех новых рукавных фильтров, установленных в Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Все пять новых рукавных фильтров на башенных распылительных сушилах (БРС) в Асбестовском отделении ООО «ФОРЭС» установлены и действуют эффективно. Это показали замеры на последнем из них, который работает на производственной линии № 2. Замена прежних газопромывателей на такие фильтры создала значительный запас очистных мощностей», — говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что первый фильтр был введен в эксплуатацию в июле 2018 года в рамках производственного эксперимента. Успешный опыт позволил продолжить замену. В апреле 2019 года в Асбесте ввели второй, в июне — третий и четвертый агрегаты. В июле — пятый. Замеры показали эффективность работы всех фильтров.



«Тем самым проект установки рукавных фильтров на БРС в Асбесте можно считать завершенным. Дальше — наблюдение за их работой и своевременная замена рукавов. Как уже сообщалось, на первом фильтре их комплект прослужил целый год — его заменили в конце июля. Впрочем, запуском и замерами дело не кончилось. К зиме над новыми фильтрами, чтобы обеспечить им необходимые условия, возвели специальный пристрой», — сообщили в компании «ФОРЭС».



В Сухоложском подразделении проект также близится к завершению. Из шести БРС такими фильтрами уже оснащены четыре. Пятый подготовлен к пусконаладочным работам, шестой готовится к монтажу. Однако в строй их намечено ввести уже в будущем году после ремонта соответствующих производственных линий.



Общие затраты на закупку и установку 11 фильтров в Асбесте и в Сухоложском подразделении «ФОРЭС» превышают 110 млн руб. В июле за реализацию этого проекта, получившего название «Фильтры для облаков», компания «ФОРЭС» была отмечена общественной премией ECO BEST AWARD 2019. Эта премия вручается за лучшие продукты и практики в области экологии и ресурсосбережения.



Всего в Асбестовском отделении «ФОРЭС» сегодня действуют около 60 рукавных и кассетных фильтров, а на заводах компании и предприятиях-партнерах в целом — около двухсот. Периодические замеры позволяют специалистам компании контролировать их эффективность и своевременно заменять отработанные рукава. Например, в октябре в Асбесте это сделали на фильтрах одного из сушильных барабанов в цехе производства пропантов и одной из мельниц сухого помола.

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