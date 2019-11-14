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Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года представлен на форуме «Города России»
14 ноябрь 2019 (10:12)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил проект генплана развития муниципалитета до 2035 года в рамках четвертого общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: территория проектов». Мероприятие проходит в Екатеринбурге четвертый год и в этот раз собрало на площадке членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, а также руководителей субъектов РФ.
Александр Высокинский напомнил, что стратегическое планирование развития городов происходит по отраслевому принципу: образование, здравоохранение, культура и другие сферы. Однако если говорить о качестве жизни населения, то на первый план выступает территориальный аспект. Поэтому теперь следует совмещать территориальный и отраслевой принципы в стратегическом планировании. Поэтому в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года обсуждается развитие 57 районов.
В пример глава Екатеринбурга привел один из крупнейших в мире проектов комплексного освоения территории — район «Академический».
«Советую туда съездить, посмотреть, в районе порядка 1 миллиона квадратных метров жилья, проживает 80 тыс. человек, а в проекте предполагается — 300 тыс. При этом на каждый возводимый квадратный метр жилья городской бюджет должен потратить по 10 тыс. рублей на социальную инфраструктуру — детские сады, школы, поликлиники и так далее», — указал глава города.
Исходя из большого объема финансирования новых проектов, стратегическое планирование подразумевает реновацию старого жилфонда, отметил Александр Высокинский. Это снос ветхого малоэтажного жилья, индивидуального или многоквартирного.
Также в ходе панельной дискуссии глава Екатеринбурга представил участникам форума уже готовую «тепловую карту» по вводу новых школ и анонсировал создание аналогичных схем по объектам здравоохранения и транспортной схемы. При этом, отвечая на вопросы участников, Александр Высокинский напомнил, что в Екатеринбурге сфера здравоохранения находится на муниципальном уровне, поэтому важно, чтобы у граждан был доступ к специализированным клиникам и первичной медицинской помощи. Причем планирование будет учитывать демографическую и социальною ситуацию в каждом из 57 микрорайонов.
Подводя итог дискуссии, один из участников, член совета по градостроительству Союза архитекторов России Александр Антонов, заявил, что опыт Екатеринбурга выглядит самым правильным в отношении того, в каком направлении должны планироваться и развиваться крупные российские города.
Александр Высокинский напомнил, что стратегическое планирование развития городов происходит по отраслевому принципу: образование, здравоохранение, культура и другие сферы. Однако если говорить о качестве жизни населения, то на первый план выступает территориальный аспект. Поэтому теперь следует совмещать территориальный и отраслевой принципы в стратегическом планировании. Поэтому в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года обсуждается развитие 57 районов.
В пример глава Екатеринбурга привел один из крупнейших в мире проектов комплексного освоения территории — район «Академический».
«Советую туда съездить, посмотреть, в районе порядка 1 миллиона квадратных метров жилья, проживает 80 тыс. человек, а в проекте предполагается — 300 тыс. При этом на каждый возводимый квадратный метр жилья городской бюджет должен потратить по 10 тыс. рублей на социальную инфраструктуру — детские сады, школы, поликлиники и так далее», — указал глава города.
Исходя из большого объема финансирования новых проектов, стратегическое планирование подразумевает реновацию старого жилфонда, отметил Александр Высокинский. Это снос ветхого малоэтажного жилья, индивидуального или многоквартирного.
Также в ходе панельной дискуссии глава Екатеринбурга представил участникам форума уже готовую «тепловую карту» по вводу новых школ и анонсировал создание аналогичных схем по объектам здравоохранения и транспортной схемы. При этом, отвечая на вопросы участников, Александр Высокинский напомнил, что в Екатеринбурге сфера здравоохранения находится на муниципальном уровне, поэтому важно, чтобы у граждан был доступ к специализированным клиникам и первичной медицинской помощи. Причем планирование будет учитывать демографическую и социальною ситуацию в каждом из 57 микрорайонов.
Подводя итог дискуссии, один из участников, член совета по градостроительству Союза архитекторов России Александр Антонов, заявил, что опыт Екатеринбурга выглядит самым правильным в отношении того, в каком направлении должны планироваться и развиваться крупные российские города.
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