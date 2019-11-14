Новости дня

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении средств у 222 потерпевших под видом оказания юруслуг

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края Бориса Иванова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в 2014 году Борис Иванов оформил на посторонних лиц ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». После этого он арендовал офис в Екатеринбурге и произвел набор сотрудников в данные организации.



«В дальнейшем подсудимый, не намереваясь фактически осуществлять какую-либо деятельность, разместил рекламу указанных юридических лиц в сети интернет, а также в ряде печатных изданий, указав ложную информацию, что последние оказывают юридические услуги гражданам, заключают договоры комиссии, а также договоры доверительного управления ценными бумагами, выплачивая высокую процентную ставку. В период с июня по ноябрь 2014 года Иванов, представляющийся вымышленным именем, заключил договоры с 222 потерпевшими, у которых путем обмана похитил денежные средства, а равно иное ценное имущество на сумму более 27,3 млн руб.», — говорится в сообщении.



Также Бориса Иванова обвиняли в хищении крупной партии золота на сумму более 7,5 млн руб.



Ленинский районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил Борису Иванову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 600 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:46</span><br /><strong>В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении средств у 222 потерпевших под видом оказания юруслуг</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края Бориса Иванова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091307-v-ekaterinburge-vynesli-prigovor-po-delu-o-hischenii-sredstv-u-222-poterpevshih-pod-vidom-okazaniya-yuruslug.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: