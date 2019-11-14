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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении средств у 222 потерпевших под видом оказания юруслуг
14 ноябрь 2019 (09:46)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края Бориса Иванова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в 2014 году Борис Иванов оформил на посторонних лиц ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». После этого он арендовал офис в Екатеринбурге и произвел набор сотрудников в данные организации.
«В дальнейшем подсудимый, не намереваясь фактически осуществлять какую-либо деятельность, разместил рекламу указанных юридических лиц в сети интернет, а также в ряде печатных изданий, указав ложную информацию, что последние оказывают юридические услуги гражданам, заключают договоры комиссии, а также договоры доверительного управления ценными бумагами, выплачивая высокую процентную ставку. В период с июня по ноябрь 2014 года Иванов, представляющийся вымышленным именем, заключил договоры с 222 потерпевшими, у которых путем обмана похитил денежные средства, а равно иное ценное имущество на сумму более 27,3 млн руб.», — говорится в сообщении.
Также Бориса Иванова обвиняли в хищении крупной партии золота на сумму более 7,5 млн руб.
Ленинский районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил Борису Иванову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 600 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в 2014 году Борис Иванов оформил на посторонних лиц ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». После этого он арендовал офис в Екатеринбурге и произвел набор сотрудников в данные организации.
«В дальнейшем подсудимый, не намереваясь фактически осуществлять какую-либо деятельность, разместил рекламу указанных юридических лиц в сети интернет, а также в ряде печатных изданий, указав ложную информацию, что последние оказывают юридические услуги гражданам, заключают договоры комиссии, а также договоры доверительного управления ценными бумагами, выплачивая высокую процентную ставку. В период с июня по ноябрь 2014 года Иванов, представляющийся вымышленным именем, заключил договоры с 222 потерпевшими, у которых путем обмана похитил денежные средства, а равно иное ценное имущество на сумму более 27,3 млн руб.», — говорится в сообщении.
Также Бориса Иванова обвиняли в хищении крупной партии золота на сумму более 7,5 млн руб.
Ленинский районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил Борису Иванову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 600 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.
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