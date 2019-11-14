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Свердловская ГИБДД предупредила водителей и пешеходов о скользкой дороге после снегопада
14 ноябрь 2019 (09:28)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Управление ГИБДД по Свердловской области просит водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах в связи с гололедом и снегопадом, который прошел на большей части территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В таких погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными. Строго соблюдайте ПДД, двигайтесь с пониженной скоростью и соблюдайте дистанцию, не спешите, чтобы можно было вовремя принять меры по недопущению ДТП. На скользкой и заснеженной дороге следует избегать резких маневров. Если отправляетесь в дальнюю дорогу, проверьте техническое состояние автомобиля, при возможности необходимо отказаться от поездки или перенести ее», — говорится в сообщении.
Телефоны на случай ЧС — (343) 269-77-00, дежурная часть УГИБДД или 112.
«В таких погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными. Строго соблюдайте ПДД, двигайтесь с пониженной скоростью и соблюдайте дистанцию, не спешите, чтобы можно было вовремя принять меры по недопущению ДТП. На скользкой и заснеженной дороге следует избегать резких маневров. Если отправляетесь в дальнюю дорогу, проверьте техническое состояние автомобиля, при возможности необходимо отказаться от поездки или перенести ее», — говорится в сообщении.
Телефоны на случай ЧС — (343) 269-77-00, дежурная часть УГИБДД или 112.
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