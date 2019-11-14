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Жительница Екатеринбурга отсудила более 300 тыс. рублей за шубу с дефектом

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Жительница Екатеринбурга отсудила у индивидуального предпринимателя по исковому заявлению более 300 тыс. руб. за позеленевшую шубу.



Как сообщает пресс-служба облсуда, в феврале 2018 года женщина приобрела в магазине «Лапландия» норковое полупальто светло-бежевого цвета, за которое заплатила 107 тыс. 601 руб. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



При покупке она подписала дефектовочную ведомость о том, что товар имеет дефекты в виде пигментации меха в районе воротника и плечевой зоны, которые визуально были не заметны и не смутили покупательницу. При этом на товар был установлен гарантийный срок 2 месяца.



До следующего сезона шуба провисела в шкафу, а с наступлением холодов женщина решила ее надеть. Но к тому моменту подобные зеленые пятна появились и на других частях купленной шубы.



В декабре 2018 года екатеринбурженка обратилась к продавцу с заявлением о возврате товара ненадлежащего качества, расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной стоимости товара. Однако продавец в возврате денежных средств ей отказал, ссылаясь на то, что при продаже им был озвучен имеющийся в товаре недостаток в виде «пигментации цвета, потери товарного вида».



Однако покупательница с отказом продавца не согласилась и подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга в отношении ИП Соколовой О. М. В исковом заявлении она просила о возврате денежных средств, уплаченных за товар, в размере 107 тыс. 601 руб., а также о взыскании неустойки за просрочку исполнения требования о возврате денежных средств в добровольном порядке — 107 тыс. 601 руб., компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штрафа — 50% от присужденной решением суда денежной суммы.



Решением суда первой инстанции требования истца были удовлетворены частично. В частности, с ИП Соколовой О. М. была взыскана уплаченная за товар денежная сумма в размере 107 тыс. 601 руб., неустойка — 107 тыс. 601 руб., компенсация морального вреда — 1 тыс. руб. и штраф в размере 108 тыс. 101 руб.



В дальнейшем судебная коллегия, рассмотрев материалы дела по апелляционной жалобе в Свердловский областной суд, согласилась с выводами Чкаловского районного суда Екатеринбурга, установившего, что на момент покупки товара и составления дефектовочной ведомости заявленный недостаток шубы, пигментация меха, был доведен до истца только в части воротниковой и плечевой зон. Причем указанный недостаток не имел явно выраженного характера. В итоге Свердловский облсуд оставил без изменения решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга и обязал частного предпринимателя возместить истцу ущерб в размере 324 тыс. 303 руб.



«Согласно закону о защите прав потребителей, при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре, необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара. Продавец несет ответственность в случае, если несоответствие товара связано с фактами, о которых он знал или не мог не знать, и о которых он не сообщил покупателю», — пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

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