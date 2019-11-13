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В индустриальном парке ММК построят завод по производству высокопрочной стальной проволоки

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2019. В индустриальном парке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) построят завод по производству высокопрочной стальной проволоки. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



«ПАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» совместно с ООО «Тервинго» в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2019», подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили директор ММК Павел Шиляев, директор ММК-МЕТИЗ Александр Мухин, директор индустриального парка ММК Владимир Дремов и директор компании «Тервинго» Михаил Ушаков», — говорится в сообщении.



Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание производства высокопрочной стальной проволочной продукции, используемой в качестве армирующего элемента в конструкции шин и прочих технологических изделий. Проект планируется реализовать на территории индустриального парка ММК в Магнитогорске.



«Общая инвестиционная стоимость проекта оценивается в 8 млрд руб. Размер требуемых финансовых ресурсов составляет 2,5 млрд руб., снижение достигается за счет синергетического эффекта от взаимодействия сторон, включая привнесенные компетенции и стоимость существующих активов. Новое производство планируется запустить в IV квартале 2020 года, что обеспечит создание 250 новых рабочих мест. Объем производства составит до 35 тыс. т в год высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью», — сообщили представители ММК.



Покупателями продукции выступят как российские, так и европейские производители автомобильных шин, а также потребители, специализирующиеся на производстве различных армированных полимерных и резинотехнических изделий.



Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью — здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот. В данный момент на площадке ведут производственную деятельность 26 резидентов.

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