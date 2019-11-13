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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил использовать фонарные столбы для размещения элементов «умного города»

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента России в УрФО, которое состоялось в рамках форума «Города России 2030: территория проектов». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Александр Высокинский выбрал для своего выступления тему о том, как совместить благоустройство города с необходимостью его цифровизации.



«Национальная программа цифровой экономики является одним из главных документов, определяющих стратегическое развитие нашей страны. Самая необходимая и в то же время самая дорогая часть инфраструктуры, обеспечивающая успешную реализацию программы цифровой экономики в муниципалитете, — это общегородская инфраструктура передачи данных и связанная с ней сеть опор двойного назначения», — подчеркнул А. Высокинский.



По его словам, для установки камер видеонаблюдения, точек доступа в интернет, станций сотовой связи и других элементов «умного города», которых становится все больше, необходимы опоры: фонарные, светофорные столбы и мачты контактной сети. Однако их использование нельзя пустить на самотек.



«При работах, связанных с городским благоустройством, мы должны изменить технологию. Фонарные и светофорные столбы, другие опоры должны стать многофункциональными целевыми объектами, которые несут в себе все коммуникационные возможности», — считает А. Высокинский.



Глава города предложил разместить на столбах и светофорах «умные» коробки в виде каменного цветка.

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