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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил использовать фонарные столбы для размещения элементов «умного города»
13 ноябрь 2019 (17:37)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента России в УрФО, которое состоялось в рамках форума «Города России 2030: территория проектов». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
Александр Высокинский выбрал для своего выступления тему о том, как совместить благоустройство города с необходимостью его цифровизации.
«Национальная программа цифровой экономики является одним из главных документов, определяющих стратегическое развитие нашей страны. Самая необходимая и в то же время самая дорогая часть инфраструктуры, обеспечивающая успешную реализацию программы цифровой экономики в муниципалитете, — это общегородская инфраструктура передачи данных и связанная с ней сеть опор двойного назначения», — подчеркнул А. Высокинский.
По его словам, для установки камер видеонаблюдения, точек доступа в интернет, станций сотовой связи и других элементов «умного города», которых становится все больше, необходимы опоры: фонарные, светофорные столбы и мачты контактной сети. Однако их использование нельзя пустить на самотек.
«При работах, связанных с городским благоустройством, мы должны изменить технологию. Фонарные и светофорные столбы, другие опоры должны стать многофункциональными целевыми объектами, которые несут в себе все коммуникационные возможности», — считает А. Высокинский.
Глава города предложил разместить на столбах и светофорах «умные» коробки в виде каменного цветка.
Александр Высокинский выбрал для своего выступления тему о том, как совместить благоустройство города с необходимостью его цифровизации.
«Национальная программа цифровой экономики является одним из главных документов, определяющих стратегическое развитие нашей страны. Самая необходимая и в то же время самая дорогая часть инфраструктуры, обеспечивающая успешную реализацию программы цифровой экономики в муниципалитете, — это общегородская инфраструктура передачи данных и связанная с ней сеть опор двойного назначения», — подчеркнул А. Высокинский.
По его словам, для установки камер видеонаблюдения, точек доступа в интернет, станций сотовой связи и других элементов «умного города», которых становится все больше, необходимы опоры: фонарные, светофорные столбы и мачты контактной сети. Однако их использование нельзя пустить на самотек.
«При работах, связанных с городским благоустройством, мы должны изменить технологию. Фонарные и светофорные столбы, другие опоры должны стать многофункциональными целевыми объектами, которые несут в себе все коммуникационные возможности», — считает А. Высокинский.
Глава города предложил разместить на столбах и светофорах «умные» коробки в виде каменного цветка.
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