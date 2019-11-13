Новости дня

Количество выданных микрозаймов в Челябинской области в III квартале выросло на 4%

УрБК, Челябинск, 13.11.2019. Количество выданных микрозаймов в Челябинской области в III квартале 2019 года составило 136 тыс. 610 кредитов, что на 4,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 131 тыс. 257 займов МФО. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России количество выданных займов МФО за год сократилось на 5,2% и составило 4,36 млн единиц против 4,6 млн кредитов в аналогичном периоде 2018 года.



По данным НБКИ, в III квартале 2019 года динамика выдачи займов МФО в российских регионах оказалась разнонаправленной. Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов (среди 20 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Кемеровская (-18,2%), Ростовская (-13,1%), Новосибирская (-12,6%) области, а также Алтайский край (-10,3%) и Иркутская область (-9,8%). Между тем в ряде регионов был зафиксирован рост выдачи займов МФО, в том числе в Московской (+10,7%) и Челябинской (+4,1%) областях, а также в Пермском крае (+1,4%) против общего сокращения по стране в 5,2%.



«Сокращение выданных микрозаймов в их самом массовом сегменте «займов до зарплаты» происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тыс. руб. При этом основной причиной снижения рентабельности микрокредитования являются прежде всего мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



В целом рынок микрофинансирования, по его мнению, меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. «В конечном итоге это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами», — считает представитель НБКИ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:38</span><br /><strong>Количество выданных микрозаймов в Челябинской области в III квартале выросло на 4%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 13.11.2019. Количество выданных микрозаймов в Челябинской области в III квартале 2019 года составило 136 тыс. 610 кредитов, что на 4,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 131 тыс. 257 займов МФО. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091295-kolichestvo-vydannyh-mikrozaymov-v-chelyabinskoy-oblasti-v-iii-kvartale-vyroslo-na-4.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: