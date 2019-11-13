Новости дня
Число выданных микрозаймов в Свердловской области за год сократилось почти на 1%
13 ноябрь 2019 (15:53)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Количество выданных микрозаймов в Свердловской области в III квартале 2019 года составило 142 тыс. 435 кредитов, что на 0,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 143 тыс. 713 займов МФО. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России общее количество выданных займов МФО за год сократилось на 5,2% и составило 4,36 млн единиц против 4,60 млн кредитов в аналогичном периоде 2018 года.
По данным НБКИ, наиболее заметное снижение выдачи микрокредитов было отмечено только в сегменте небольших займов, до 10 тыс. руб.
«В III квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,6%», — отмечается в исследовании НБКИ.
В целом по России общее количество выданных займов МФО за год сократилось на 5,2% и составило 4,36 млн единиц против 4,60 млн кредитов в аналогичном периоде 2018 года.
По данным НБКИ, наиболее заметное снижение выдачи микрокредитов было отмечено только в сегменте небольших займов, до 10 тыс. руб.
«В III квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,6%», — отмечается в исследовании НБКИ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Летом число выданных микрозаймов в Свердловской области снизилось на 3,4%
- Число выданных микрозаймов на Южном Урале в апреле-июне выросло на 12%
- Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале выросло на 2,5%
- Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале выросло на 2,5%
- В Челябинской области в I квартале выдали более 100 тыс. потребительских кредитов