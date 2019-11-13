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Число выданных микрозаймов в Свердловской области за год сократилось почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Количество выданных микрозаймов в Свердловской области в III квартале 2019 года составило 142 тыс. 435 кредитов, что на 0,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, когда было выдано 143 тыс. 713 займов МФО. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России общее количество выданных займов МФО за год сократилось на 5,2% и составило 4,36 млн единиц против 4,60 млн кредитов в аналогичном периоде 2018 года.



По данным НБКИ, наиболее заметное снижение выдачи микрокредитов было отмечено только в сегменте небольших займов, до 10 тыс. руб.



«В III квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,6%», — отмечается в исследовании НБКИ.

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