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Суд прекратил полномочия председателя городской думы Асбеста Андрея Самарина

13 ноябрь 2019 (15:35)

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Свердловский областной суд сегодня вынес решение о законности лишения мандата депутата городской думы Асбеста Андрея Самарина. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее с требованием о прекращении полномочий выступила прокуратура Асбеста, так как при проверке был выявлен факт предоставления председателем думы Асбестовского городского округа седьмого созыва недостоверных сведений о доходах и расходах. Он не указал объект незавершенного строительства.

Асбестовский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры — председатель думы городского округа седьмого созыва был досрочно лишен полномочий.

Свердловский областной суд подтвердил, что решение суда первой инстанции было вынесено законно, и с сегодняшнего дня оно вступило в законную силу.

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