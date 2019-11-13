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Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 25 коп.

13 ноябрь 2019 (14:59)

УрБК, Москва, 13.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2019 года. Курс долл. США вырос на 34,79 коп. до 64,2 руб., евро — на 24,89 коп. до 70,67 руб.

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