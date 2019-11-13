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За 10 месяцев с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило 317 млрд рублей налогов

13 ноябрь 2019 (14:45)

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. По итогам работы за 10 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 316,8 млрд руб. Это на 5,6% или на 17,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, поступления в федеральный бюджет составили 108,1 млрд руб. (плюс 15%).

«Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (71%), налога на прибыль организаций (19%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан (9,7%)», — говорится в сообщении.

Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (43,9%) и налога на доходы физических лиц (35,8%).

За 10 месяцев 2019 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 73,8 млрд руб., что на 0,6% или на 419,6 млн руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 60,1 млрд руб., что на 9,5% или на 5,2 млрд руб. больше поступлений 10 месяцев прошлого года.

В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 40,8 млрд руб. (плюс 22,2% к уровню января-октября 2018 года).

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