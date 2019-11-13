Новости дня

За 10 месяцев с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило 317 млрд рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. По итогам работы за 10 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 316,8 млрд руб. Это на 5,6% или на 17,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.



Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, поступления в федеральный бюджет составили 108,1 млрд руб. (плюс 15%).



«Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (71%), налога на прибыль организаций (19%) и налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан (9,7%)», — говорится в сообщении.



Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на прибыль организаций (43,9%) и налога на доходы физических лиц (35,8%).



За 10 месяцев 2019 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 73,8 млрд руб., что на 0,6% или на 419,6 млн руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года. По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 60,1 млрд руб., что на 9,5% или на 5,2 млрд руб. больше поступлений 10 месяцев прошлого года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 40,8 млрд руб. (плюс 22,2% к уровню января-октября 2018 года).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:45</span><br /><strong>За 10 месяцев с территории Свердловской области в бюджет РФ поступило 317 млрд рублей налогов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. По итогам работы за 10 месяцев 2019 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 316,8 млрд руб. Это на 5,6% или на 17,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091288-za-10-mesyacev-s-territorii-sverdlovskoy-oblasti-v-byudzhet-rf-postupilo-317-mlrd-rubley-nalogov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: