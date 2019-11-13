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За неделю цены на дизельное топливо в Челябинской области выросли более чем на 3 рубля

13 ноябрь 2019 (14:25)

УрБК, Челябинск, 13.11.2019. В результате проведенного мониторинга Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области было выявлено, что за прошедшую неделю цена на дизельное топливо ООО «Газпромнефть-Центр» выросла на 3,1 руб.

Как отметили в пресс-службе ведомства, данный рост цен связан с переходом на зимний вид дизельного топлива.

По итогам проведенного мониторинга также была зафиксирована наименьшая стоимость на бензин АИ-92 (39,20 руб.), которая была выявлена у ООО «Газпромнефть-Центр», на АИ-95 (43,45 руб.) — у ООО «Регион», и на дизельное топливо (47,50 руб.) — у ООО «Башнефть-Розница».

При этом по состоянию на 10 ноября 2019 года самый дорогой бензин АИ-92 на АЗС Челябинска стоил 42,17 руб., АИ-95 — 46,09 руб., а дизельное топливо — 48,76 руб.

Напомним, что региональные УФАС еженедельно проводят мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), среди которых ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница», а также розничной цены у независимого продавца ООО «Регион» на территории Челябинской области. Полученная информация оперативно направляется в Центральный аппарат ФАС России для изучения соответствия ценовой политики нефтяных компаний в рамках заключенного соглашения с правительством РФ по стабилизации топливного рынка.

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