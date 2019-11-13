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За неделю цены на дизельное топливо в Челябинской области выросли более чем на 3 рубля

УрБК, Челябинск, 13.11.2019. В результате проведенного мониторинга Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области было выявлено, что за прошедшую неделю цена на дизельное топливо ООО «Газпромнефть-Центр» выросла на 3,1 руб.



Как отметили в пресс-службе ведомства, данный рост цен связан с переходом на зимний вид дизельного топлива.



По итогам проведенного мониторинга также была зафиксирована наименьшая стоимость на бензин АИ-92 (39,20 руб.), которая была выявлена у ООО «Газпромнефть-Центр», на АИ-95 (43,45 руб.) — у ООО «Регион», и на дизельное топливо (47,50 руб.) — у ООО «Башнефть-Розница».



При этом по состоянию на 10 ноября 2019 года самый дорогой бензин АИ-92 на АЗС Челябинска стоил 42,17 руб., АИ-95 — 46,09 руб., а дизельное топливо — 48,76 руб.



Напомним, что региональные УФАС еженедельно проводят мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты у вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), среди которых ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница», а также розничной цены у независимого продавца ООО «Регион» на территории Челябинской области. Полученная информация оперативно направляется в Центральный аппарат ФАС России для изучения соответствия ценовой политики нефтяных компаний в рамках заключенного соглашения с правительством РФ по стабилизации топливного рынка.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:25</span><br /><strong>За неделю цены на дизельное топливо в Челябинской области выросли более чем на 3 рубля</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 13.11.2019. В результате проведенного мониторинга Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области было выявлено, что за прошедшую неделю цена на дизельное топливо ООО «Газпромнефть-Центр» выросла на 3,1 руб.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091287-za-nedelyu-ceny-na-dizelnoe-toplivo-v-chelyabinskoy-oblasti-vyrosli-bolee-chem-na-3-rublya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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