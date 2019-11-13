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Администрация Екатеринбурга планирует закончить основные этапы транспортной реформы в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Екатеринбурге планируют завершить реализацию основных этапов реформы системы общественного транспорта в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы города Александра Высокинского.



По его словам, в Екатеринбурге к этому времени появятся новые маршруты, будет обновлен подвижной состав и минимизировано участие частных перевозчиков.



«Основные вехи нужно сделать в 2020-2021 году. На сегодня уменьшилось количество частных перевозчиков, и муниципалитет начал возить больше. Планируется появление новых маршрутов, избавление от дублирования маршрутов, покупка нового транспорта, идет обсуждение концессионного соглашения для привлечения дополнительных инвестиций. Мы покупаем новые составы метро и обновляем этот парк, который есть», — сказал Александр Высокинский.



По его словам, также в городе постепенно будут выделять полосы для общественного транспорта, чтобы его движение в трафике было более быстрым. Планируется строительство трамвайной ветки в город-спутник Екатеринбурга — Верхнюю Пышму. Она будет доходить до ближайшей конечной станции метро. Это позволит уменьшить пробки на главных улицах в северной части города и объемы перевозок частных компаний. Также рассматривается вариант создания перехватывающих парковок.

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