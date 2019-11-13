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Бывшего директора свердловского МФЦ признали виновной в превышении должностных полномочий
13 ноябрь 2019 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Натальи Лунеговой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Наталья Лунегова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По версии следствия, Н. Лунегова, вопреки нормам законодательства и локальных правовых актов, заключенному с ней трудовому договору, своим приказом внесла изменения в положение об оплате труда ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также издала приказ «О выплате единовременного денежного поощрения за 2016 год».
«На основании этого приказа ей были начислены денежные средства, находящиеся на лицевом счете данного учреждения, являющиеся субсидией из областного бюджета Свердловской области, в сумме, превышающей 200 тыс. руб., которые в последующем она присвоила и распорядилась по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.
Подсудимая в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления не признала.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Наталье Лунеговой наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года, а также штрафа в размере 150 тыс. руб.
Приговор не вступил в законную силу.
Наталья Лунегова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По версии следствия, Н. Лунегова, вопреки нормам законодательства и локальных правовых актов, заключенному с ней трудовому договору, своим приказом внесла изменения в положение об оплате труда ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также издала приказ «О выплате единовременного денежного поощрения за 2016 год».
«На основании этого приказа ей были начислены денежные средства, находящиеся на лицевом счете данного учреждения, являющиеся субсидией из областного бюджета Свердловской области, в сумме, превышающей 200 тыс. руб., которые в последующем она присвоила и распорядилась по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.
Подсудимая в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления не признала.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Наталье Лунеговой наказание в виде лишения права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года, а также штрафа в размере 150 тыс. руб.
Приговор не вступил в законную силу.
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