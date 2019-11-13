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В Екатеринбурге на уборку снега вышли 182 единицы спецтехники

13 ноябрь 2019 (13:05)

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Екатеринбурге на уборку снега вышли 182 единицы спецтехники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

«По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, сейчас во всех районах города в усиленном режиме службы благоустройства с помощью людей и спецтехники убирают с улиц снег, а также проводят противогололедную обработку — тротуары посыпаются мелкофракционным щебнем, проезжая часть обрабатывается специальными материалами», — говорится в сообщении.

Сегодня днем, 13 ноября, процесс ликвидации последствий непогоды продолжается. В этих работах задействованы 458 дорожных рабочих, 47 комбинированных дорожных машин (КДМ), 53 трактора, 13 фронтальных погрузчиков, 42 самосвала.

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