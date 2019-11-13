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В Екатеринбурге открылся IV форум «Города России: территория проектов»

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Екатеринбурге начал работу IV форум «Города России: территория проектов». Мероприятие открыли полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



Как заявил полпред, муниципальная власть ближе всех к людям, поэтому открывшаяся площадка так важна для всех ветвей власти и населения регионов и муниципалитетов.



«Выбор тем форума определила жизнь: это указы президента. Органы МСУ понимают потребности населения лучше всех. В то же время анализ показал, что на практике в муниципалитетах не всегда понимается, как реализовывать поручения президента и выполнять их. Разница видна в достигнутых показателях нацпроектов», — отметил Николай Цуканов.



Говоря о темах форума, он подчеркнул, что внедрение технологий «умного города» даст регионам и городам сокращение потерь в коммунальных сетях.



Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что на уровне муниципалитетов нацпроекты должны трансформироваться в программы развития территорий. Он сообщил, что на форум приехали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и руководители региональных и муниципальных органов власти.



«Каждый из присутствующих должен четко представлять, что означает выполнение президентских поручений», — добавил Александр Высокинский.



Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько назвал форум авторитетной площадкой.



«Города являются проводником перспективных перемен в жизни людей. Это достигается проектами комплексного освоения территории, «умными» технологиями и участием общественности в преображении городской среды», — заявил Сергей Бидонько.

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