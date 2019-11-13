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Администрация Екатеринбурга предложила эвакуировать с обочин бесхозные автомобили

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание с главами районных администраций и руководителями отраслевых подразделений мэрии по вопросу поиска юридических норм при эвакуации автомобилей, которые мешают уборке улиц. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.



Об опыте других городов по борьбе с «бесхозным» транспортом рассказал глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Предложенная им схема разработана на основе опыта Тюмени: с привлечением службы квартальных, органов внутренних дел, районных административных комиссий, с использованием видеофиксации.



«Если через 30 дней после эвакуации автомобиля его хозяин не объявится, то транспорт через суд признают бесхозным, а затем он реализуется или утилизируется», — объяснил Роман Кравченко.



Как отметил Александр Высокинский, эта процедура эффективная, но достаточно длительная, занимает она в лучшем случае два месяца, при этом «снег зимой надо вывозить постоянно».



Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что сейчас при уборке снега на городских территориях устанавливаются временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор», с указанием диапазона времени их действия. Также автолюбители предупреждаются через официальный портал Екатеринбурга об уборке снега и необходимости переставить свой автотранспорт. Практика применения временных дорожных знаков широко распространена в Академическом районе, других городских территориях. Тем не менее автолюбители продолжают демонстрировать свою безответственность.



Как было отмечено в ходе совещания, решить этот вопрос в рамках правового поля возможно с внесением изменений в региональное законодательство.



Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов предложил принять изменения в существующие правила благоустройства, одновременно внести поправки в областной закон об административных правонарушениях.



Александр Высокинский поставил перед главами районных администраций и руководителями отраслевых подразделений администрации города задачу в максимально сжатые сроки решить эту важную проблему с учетом всех юридических норм.



«Зима не за горами, и необходимо создать все условия для качественной и своевременной уборки города от снега», — отметил градоначальник.

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