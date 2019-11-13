Новости дня
Сайт УБРиР вошел в двадцатку самых посещаемым среди российских банков
13 ноябрь 2019 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Официальный сайт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) признан одним из самых посещаемых среди российских банков в третьем квартале 2019 года.
Согласно рейтингу популярности, составленному на основе исследования Bancrf.ru, сайт УБРиР занял 13 место, улучшив свой предыдущий результат на три позиции. По данным исследования, за отчетный период сайт банка посетило 1,43 млн человек. При этом доля посещений с территории России составила 97,83%.
Как отмечает портал Bancrf.ru, оценка количества посещений официального сайта выполнялась с помощью сторонних профильных сервисов, соответственно, численность переходов является ориентировочной.
«Проверялась востребованность именно официального сайта банка. Анализ касался крупных российских банков, входящих в топ-100 отечественного рынка по объему собственных активов. Ранжирование производилось по ориентировочной посещаемости сайта с территории Российской Федерации», — говорится в исследовании.
Напомним, ранее, в марте 2019 года, аналитический центр «Эксперт» назвал сайт УБРиР лучшим банковским порталом на Урале и в Западной Сибири. Оценка проводилась с точки зрения обычного посетителя сайта по трем десяткам параметров. Самые высокие баллы обновленный сайт получил за продуманный клиентский интерфейс и визуальную привлекательность. Информационное наполнение сайта также оценили выше, чем у остальных участников рейтинга.
Согласно рейтингу популярности, составленному на основе исследования Bancrf.ru, сайт УБРиР занял 13 место, улучшив свой предыдущий результат на три позиции. По данным исследования, за отчетный период сайт банка посетило 1,43 млн человек. При этом доля посещений с территории России составила 97,83%.
Как отмечает портал Bancrf.ru, оценка количества посещений официального сайта выполнялась с помощью сторонних профильных сервисов, соответственно, численность переходов является ориентировочной.
«Проверялась востребованность именно официального сайта банка. Анализ касался крупных российских банков, входящих в топ-100 отечественного рынка по объему собственных активов. Ранжирование производилось по ориентировочной посещаемости сайта с территории Российской Федерации», — говорится в исследовании.
Напомним, ранее, в марте 2019 года, аналитический центр «Эксперт» назвал сайт УБРиР лучшим банковским порталом на Урале и в Западной Сибири. Оценка проводилась с точки зрения обычного посетителя сайта по трем десяткам параметров. Самые высокие баллы обновленный сайт получил за продуманный клиентский интерфейс и визуальную привлекательность. Информационное наполнение сайта также оценили выше, чем у остальных участников рейтинга.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сайт УБРиР признан лучшим среди банков Урала и Западной Сибири
- Сайт ОАО «УБРиР» признан победителем конкурса веб-ресурсов «Золотой сайт»
- Сайт ОАО «СКБ-банк» вошел в топ-30 лучших банковских сайтов России
- За январь 2011 года зафиксировано около 500 тыс. посещений сайта ОАО «СКБ-банк»
- Официальный сайт ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в очередной раз вошел в число победителей рейтинга посещаемости ресурсов, на которых установлены счетчики «УралWeb»