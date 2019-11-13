Новости дня

Сайт УБРиР вошел в двадцатку самых посещаемым среди российских банков

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Официальный сайт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) признан одним из самых посещаемых среди российских банков в третьем квартале 2019 года.



Согласно рейтингу популярности, составленному на основе исследования Bancrf.ru, сайт УБРиР занял 13 место, улучшив свой предыдущий результат на три позиции. По данным исследования, за отчетный период сайт банка посетило 1,43 млн человек. При этом доля посещений с территории России составила 97,83%.



Как отмечает портал Bancrf.ru, оценка количества посещений официального сайта выполнялась с помощью сторонних профильных сервисов, соответственно, численность переходов является ориентировочной.



«Проверялась востребованность именно официального сайта банка. Анализ касался крупных российских банков, входящих в топ-100 отечественного рынка по объему собственных активов. Ранжирование производилось по ориентировочной посещаемости сайта с территории Российской Федерации», — говорится в исследовании.



Напомним, ранее, в марте 2019 года, аналитический центр «Эксперт» назвал сайт УБРиР лучшим банковским порталом на Урале и в Западной Сибири. Оценка проводилась с точки зрения обычного посетителя сайта по трем десяткам параметров. Самые высокие баллы обновленный сайт получил за продуманный клиентский интерфейс и визуальную привлекательность. Информационное наполнение сайта также оценили выше, чем у остальных участников рейтинга.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:28</span><br /><strong>Сайт УБРиР вошел в двадцатку самых посещаемым среди российских банков</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. Официальный сайт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) признан одним из самых посещаемых среди российских банков в третьем квартале 2019 года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091274-sayt-ubrir-voshel-v-dvadcatku-samyh-poseschaemym-sredi-rossiyskih-bankov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: