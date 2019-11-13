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Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей
13 ноябрь 2019 (10:12)
УрБК, Москва, 13.11.2019. Сбербанк не успеет до конца текущего года подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы кредитной организации Германа Грефа.
«К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать (подключиться к СБП до конца года — прим. ред.). Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки шестнадцати базовых систем», — сказал Г. Греф.
Он уточнил, что разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование.
По словам главы Сбербанка, подключение будет проходить поэтапно, при этом банкир не стал называть окончательных сроков.
«К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать (подключиться к СБП до конца года — прим. ред.). Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки шестнадцати базовых систем», — сказал Г. Греф.
Он уточнил, что разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование.
По словам главы Сбербанка, подключение будет проходить поэтапно, при этом банкир не стал называть окончательных сроков.
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