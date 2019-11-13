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Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей

УрБК, Москва, 13.11.2019. Сбербанк не успеет до конца текущего года подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы кредитной организации Германа Грефа.



«К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать (подключиться к СБП до конца года — прим. ред.). Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки шестнадцати базовых систем», — сказал Г. Греф.



Он уточнил, что разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование.



По словам главы Сбербанка, подключение будет проходить поэтапно, при этом банкир не стал называть окончательных сроков.

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