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Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей

13 ноябрь 2019 (10:12)

УрБК, Москва, 13.11.2019. Сбербанк не успеет до конца текущего года подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы кредитной организации Германа Грефа.

«К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать (подключиться к СБП до конца года — прим. ред.). Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки шестнадцати базовых систем», — сказал Г. Греф.

Он уточнил, что разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование.

По словам главы Сбербанка, подключение будет проходить поэтапно, при этом банкир не стал называть окончательных сроков.

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