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В Березовском на площади 600 кв. метров горел деревообрабатывающий цех

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2019. В Березовском на площади 600 кв. м. горел цех деревообработки и пиломатериалы, хранящиеся на открытой площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о возгорании на ул. Коммуны поступила 12 ноября 2019 года в 21.43 по местному времени.



«Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня и интенсивности горения. В 22.59 пожарные предотвратили угрозу распространения огня на соседние здания, огонь локализован. Борьбу с огнем усложняла удаленность водоисточника от очага пожара, для подачи воды проложена магистральная линяя от пожарного гидранта на расстояние 800 метров», — говорится в сообщении.



В 23.20 пожарные ликвидировали открытое горение. 13 ноября в 02.50 пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются. На месте работают дознаватели.

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