Важно
В подразделениях ООО «ФОРЭС» успешно завершилась плановая проверка Государственной инспекции труда
13 ноябрь 2019 (10:10)
Государственная инспекция труда завершила плановую проверку в подразделениях ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Государственные инспекторы с помощью специальных чек-листов проанализировала соблюдение трудового законодательства в подразделениях ООО «ФОРЭС».
«Предыдущая плановая проверка Госинспекции труда проходила у нас в 2016 году. А проверочные листы были утверждены в ноябре 2017 года, поэтому с такой формой работы по этому направлению мы столкнулись впервые. Считаю, что она действительно упрощает процедуру, одновременно повышая ее прозрачность и подтверждая соответствие выводов закону», — отмечает заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по охране труда и промышленной безопасности Николай Шедловский.
Итоги проверки были подведены на прошлой неделе, 5 ноября. Общее число выявленных нарушений оказалось небольшим.
«В частности, были выявлены несколько случаев неверного или неполного оформления документов. Каждый из недостатков станет поводом для серьезного анализа в службах управления кадрами и охраны труда. В целом же, считают в руководстве компании, система работы этих служб выдержала проверку, подтвердила свою эффективность и высокий уровень профессиональных знаний в области норм трудового права», — отметили в пресс-службе.
Государственные инспекторы с помощью специальных чек-листов проанализировала соблюдение трудового законодательства в подразделениях ООО «ФОРЭС».
«Предыдущая плановая проверка Госинспекции труда проходила у нас в 2016 году. А проверочные листы были утверждены в ноябре 2017 года, поэтому с такой формой работы по этому направлению мы столкнулись впервые. Считаю, что она действительно упрощает процедуру, одновременно повышая ее прозрачность и подтверждая соответствие выводов закону», — отмечает заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по охране труда и промышленной безопасности Николай Шедловский.
Итоги проверки были подведены на прошлой неделе, 5 ноября. Общее число выявленных нарушений оказалось небольшим.
«В частности, были выявлены несколько случаев неверного или неполного оформления документов. Каждый из недостатков станет поводом для серьезного анализа в службах управления кадрами и охраны труда. В целом же, считают в руководстве компании, система работы этих служб выдержала проверку, подтвердила свою эффективность и высокий уровень профессиональных знаний в области норм трудового права», — отметили в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Плановая проверка Государственной инспекции труда завершилась в подразделениях ООО «ФОРЭС»
- В компании «ФОРЭС» готовятся к плановой проверке Гострудинспекции по чек-листам
- В деятельности ООО «ФОРЭС» выявлено более 70 нарушений трудового законодательства
- Должностные лица ЗАО «Стройкомплекс» оштрафованы за нарушения трудового законодательства
- Главный инженер МУП «Тагилэнерго» оштрафован за нарушения трудового законодательства