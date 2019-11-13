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Челябинская птицефабрика «Сосновская» оштрафована за нарушения законодательства об охране окружающей среды
13 ноябрь 2019 (09:29)
УрБК, Челябинск, 13.11.2019. Челябинская природоохранная прокуратура совместно с Управлением Росприроднадзора по Челябинской области проверила исполнение ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» требований законодательства при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в обращении отходов производства и потребления.
«Установлено, что «Равис-птицефабрика Сосновская» в период с 20 июня 2018 по 8 января 2019 года осуществляла хозяйственную деятельность, связанную с обращением с отходами производства и потребления, в отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, предприятием не обеспечена полнота и достоверность учета в области обращения с отходами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Проверки показателей работы установок очистки газа в 2018 году проведены один раз в год при предъявляемых федеральным законодательством требованиях не реже двух раз в год, а сведения о результатах планово-предупредительного ремонта не заносятся в паспорт установок очистки газа в установленный законом срок.
В нарушение требований правил эксплуатации установок очистки газа хозяйствующий субъект не ведет реестр газоочистных установок. Мероприятия в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий не согласованы с региональным министерством экологии.
По указанным фактам природоохранным прокурором в отношении юридического и должностного лица птицефабрики возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.1, 8.2 КоАП РФ, генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
По результатам рассмотрения представления два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Постановлениями отдела государственного экологического надзора по городу Челябинску Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора юридическое и должностное лицо привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 и 12 тыс. руб. соответственно.
«Установлено, что «Равис-птицефабрика Сосновская» в период с 20 июня 2018 по 8 января 2019 года осуществляла хозяйственную деятельность, связанную с обращением с отходами производства и потребления, в отсутствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Кроме того, предприятием не обеспечена полнота и достоверность учета в области обращения с отходами», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Проверки показателей работы установок очистки газа в 2018 году проведены один раз в год при предъявляемых федеральным законодательством требованиях не реже двух раз в год, а сведения о результатах планово-предупредительного ремонта не заносятся в паспорт установок очистки газа в установленный законом срок.
В нарушение требований правил эксплуатации установок очистки газа хозяйствующий субъект не ведет реестр газоочистных установок. Мероприятия в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий не согласованы с региональным министерством экологии.
По указанным фактам природоохранным прокурором в отношении юридического и должностного лица птицефабрики возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.1, 8.2 КоАП РФ, генеральному директору предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.
По результатам рассмотрения представления два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Постановлениями отдела государственного экологического надзора по городу Челябинску Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора юридическое и должностное лицо привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 и 12 тыс. руб. соответственно.
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