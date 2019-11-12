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Землю над станцией «Бажовская» получили по подложным документам
12 ноябрь 2019 (18:15)
В судебном споре о целевом назначении земельного участка под станцию «Бажовская» появились новые факты. Сегодня на заседании комиссии Екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию выяснилось, что постановление о разрешении капительного строительства на участке улиц 8 Марта — Большакова может быть поддельным. Об этом членам комиссии заявил замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин. Соответствующие доказательства и факты решено представить на заседании апелляционного арбитражного суда, которое состоится 19 ноября.
Как заявил на заседании думской комиссии Алексей Бирюлин, постановление, которое легло в основу изменения вида разрешенного использования для кадастра (в результате которого ООО «Промавтосервис» построило там капительное сооружение, — прим. ред.), вид бланка, соответствует другому решению администрации города.
«А именно разрешенный вид использования — плоскостная парковка на 280 машиномест. Из чего вытекает ограничение на строительство объектов капитального строительства», — заявил депутатам Алексей Бирюлин.
Возможный подлог вскрылся по итогам служебной проверки, которая выявила в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401052:161, предназначенного для строительства станции метро «Бажовская». Администрация Екатеринбурга запросила в органах это положение. По словам Алексея Бирюлина, из полученного ответа следует, что документ по своим реквизитам и адресу не соответствует постановлению, которое было принято администрацией города в 2014 году и опубликовано в газете «Вечерний Екатеринбург».
Алексей Бирюлин отметил, что соответствующие документы и пояснения будут представлены в арбитражном суде, где сейчас идет процесс по возвращению земельного участка в муниципальную собственность.
«Давайте говорить о подлоге документа и выводе земельного участка за рамки законной схемы», — отметил замглавы города.
Он напомнил, что земельный участок на пересечении улиц 8 Марта — Большакова был предоставлен под плоскостную парковку. Но потом выяснилось, что вид его использования в кадастре был изменен. Далее он указал, что в договоре аренды вид использования также был изменен, тогда как условия аренды оставались прежними. При этом Алексей Бирюлин указал, что в основу экспертизы построенного здания автосалона легли своды правил для общественных зданий и сооружений.
«Что не соответствует виду использования «обслуживание автотранспорта». Если мы говорим об этом виде использования, то в таком случае возможно размещение парковок, гаражей и так далее. Но помимо парковочных мест там могут располагаться технические или производственные помещения. То есть видно, что объект возведен по факту не тот, который было разрешено строить», — указал замглавы города.
Члены комиссии предложили дождаться решения по проекту генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года, который проходит процедуру общественного обсуждения. После этого будут определены территории транспортной инфраструктуры и можно будет вернуться к установлению категории ТОП-2 на данных участках.
На это Алексей Бирюлин отметил, что противоречий действующему генеральному плану нет.
«Действующий генеральный план не определяет посадку объектов инфраструктуры с точностью до кадастра, а определяет принципиальные схемы решения. Многие видели и знали, что станция метро в каком-то виде уже сделана, 1,5 млрд руб. в текущих ценах туда вложено, и вопросы перспективы определяют органы местного самоуправления. Безусловно, с учетом генерального плана, но не обеспечив возможность дальнейшего развития сейчас, мы не получим возможности построить станцию», — заявил Алексей Бирюлин.
После заседания комиссии Алексей Бирюлин сообщил журналистам, что по итогам проверки выявлено возможное наличие схемы вывода наиболее привлекательных для жилищного строительства земельных участков.
В итоге конкретно на сделке с ООО «Промавтосервис» муниципалитет потерял порядка 70 млн руб. Алексей Бирюлин указал, что рыночная стоимость спорного участка составляет примерно 90 млн руб.
Отвечая на вопрос о дальнейших действиях, замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства указал, что выявленные факты и документы будут представлены на заседании апелляционного арбитражного суда, которое состоится 19 ноября.
Как заявил на заседании думской комиссии Алексей Бирюлин, постановление, которое легло в основу изменения вида разрешенного использования для кадастра (в результате которого ООО «Промавтосервис» построило там капительное сооружение, — прим. ред.), вид бланка, соответствует другому решению администрации города.
«А именно разрешенный вид использования — плоскостная парковка на 280 машиномест. Из чего вытекает ограничение на строительство объектов капитального строительства», — заявил депутатам Алексей Бирюлин.
Возможный подлог вскрылся по итогам служебной проверки, которая выявила в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401052:161, предназначенного для строительства станции метро «Бажовская». Администрация Екатеринбурга запросила в органах это положение. По словам Алексея Бирюлина, из полученного ответа следует, что документ по своим реквизитам и адресу не соответствует постановлению, которое было принято администрацией города в 2014 году и опубликовано в газете «Вечерний Екатеринбург».
Алексей Бирюлин отметил, что соответствующие документы и пояснения будут представлены в арбитражном суде, где сейчас идет процесс по возвращению земельного участка в муниципальную собственность.
«Давайте говорить о подлоге документа и выводе земельного участка за рамки законной схемы», — отметил замглавы города.
Он напомнил, что земельный участок на пересечении улиц 8 Марта — Большакова был предоставлен под плоскостную парковку. Но потом выяснилось, что вид его использования в кадастре был изменен. Далее он указал, что в договоре аренды вид использования также был изменен, тогда как условия аренды оставались прежними. При этом Алексей Бирюлин указал, что в основу экспертизы построенного здания автосалона легли своды правил для общественных зданий и сооружений.
«Что не соответствует виду использования «обслуживание автотранспорта». Если мы говорим об этом виде использования, то в таком случае возможно размещение парковок, гаражей и так далее. Но помимо парковочных мест там могут располагаться технические или производственные помещения. То есть видно, что объект возведен по факту не тот, который было разрешено строить», — указал замглавы города.
Члены комиссии предложили дождаться решения по проекту генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года, который проходит процедуру общественного обсуждения. После этого будут определены территории транспортной инфраструктуры и можно будет вернуться к установлению категории ТОП-2 на данных участках.
На это Алексей Бирюлин отметил, что противоречий действующему генеральному плану нет.
«Действующий генеральный план не определяет посадку объектов инфраструктуры с точностью до кадастра, а определяет принципиальные схемы решения. Многие видели и знали, что станция метро в каком-то виде уже сделана, 1,5 млрд руб. в текущих ценах туда вложено, и вопросы перспективы определяют органы местного самоуправления. Безусловно, с учетом генерального плана, но не обеспечив возможность дальнейшего развития сейчас, мы не получим возможности построить станцию», — заявил Алексей Бирюлин.
После заседания комиссии Алексей Бирюлин сообщил журналистам, что по итогам проверки выявлено возможное наличие схемы вывода наиболее привлекательных для жилищного строительства земельных участков.
В итоге конкретно на сделке с ООО «Промавтосервис» муниципалитет потерял порядка 70 млн руб. Алексей Бирюлин указал, что рыночная стоимость спорного участка составляет примерно 90 млн руб.
Отвечая на вопрос о дальнейших действиях, замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства указал, что выявленные факты и документы будут представлены на заседании апелляционного арбитражного суда, которое состоится 19 ноября.
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