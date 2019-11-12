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Телефонных консультантов Меткомбанка назвали самыми эффективными в России

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Телефонные консультанты ПАО «МЕТКОМБАНК» признаны самыми эффективными в России, согласно исследованию компании NAUMEN.



Как сообщает пресс-служба кредитной организации, компания NAUMEN, специализирующаяся на информационных системах управления, представила результаты исследования доступности и качества сервиса контакт-центров крупнейших российских банков в 2019 году.



«Среди банков с активами менее 100 млрд руб. наибольшие показатели доступности и качества продемонстрировал Меткомбанк, приняв 100% звонков за срок менее чем 90 секунд, и с первого обращения разрешив 100% ситуаций, с которыми обращались в колл-центр представители компании NAUMEN», — говорится в сообщении.



Всего в рамках исследования с 4 по 10 сентября 2019 года было сделано более 4 тыс. исходящих обращений в контактные центры 142 российских банков, занимающих верхние позиции по размеру чистых активов.



ПАО «МЕТКОМБАНК» — один из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском. За годы успешной работы значительно расширил географию своего присутствия, создав сеть собственных филиалов и дополнительных офисов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Москве и Саратове. В апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Меткомбанка по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B2, прогноз — стабильный. В июне 2019 года российское агентство АКРА подтвердило рейтинг Банку на уровне ВВВ-(ru) со стабильным прогнозом.

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