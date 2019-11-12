Важно

Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 4,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области за десять месяцев 2019 года вырос на 4,9% по сравнению с 4,4% в аналогичном периоде прошлого года.



По данным Свердловскстата, по итогам октября этого года рост цен на продовольственные товары в Свердловской области составил 4,3% к январю-октябрю 2018 года и 3,3% — к октябрю прошлого года. При этом непродовольственные товары за десять месяцев 2019 года в регионе подорожали на 4,8% к аналогичному периоду 2018 года и на 4,1% — к октябрю 2018 года.



Однако наиболее заметный рост цен в Свердловской области был зафиксирован на рынке услуг: он составил 5,9% к январю-октябрю прошлого года и 6,1% к октябрю 2018 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:59</span><br /><strong>Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 4,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области за десять месяцев 2019 года вырос на 4,9% по сравнению с 4,4% в аналогичном периоде прошлого года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091266-potrebitelskie-ceny-v-sverdlovskoy-oblasti-za-god-vyrosli-na-49.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: