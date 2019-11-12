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В Екатеринбургской гордуме одобрили перевод сквера на Октябрьской площади в категорию земель общего пользования

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Постоянная комиссия Екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию на заседании во вторник приняла решение внести на рассмотрение представительного органа вопрос о возвращении территории сквера на Октябрьской площади в категорию земель общего пользования.



«На одном из ближайших заседаний народным избранникам предстоит обсудить вопрос об изменении территориального зонирования сквера на Октябрьской площади с переводом этого участка из категории ЦС-5 (земли религиозного назначения) в ТОП-1 (земли общего пользования, к которым относятся, в том числе, парки, набережные, скверы, бульвары)», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



В настоящее время участок под сквером у Театра драмы наделен статусом ЦС-5, который был присвоен ему решением Екатеринбургской городской думы в начале этого года во время подготовки к строительству собора святой великомученицы Екатерины. Однако после общегородского опроса, инициированного администрацией Екатеринбурга и прошедшего в октябре 2019 года, храм было решено строить на месте бывшего Приборостроительного завода.



Напомним, что ранее глава города Александр Высокинский предложил депутатам увеличить количество особо охраняемых природных территорий на территории муниципалитета.

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