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Пассажирооборот «Уральских авиалиний» за год вырос на 7%
12 ноябрь 2019 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. По итогам десяти месяцев 2019 года компания «Уральские авиалинии» перевезла 8 млн 277 тыс. 436 пассажиров, что на 6% больше показателя прошлого года.
Как сообщает пресс-служба компании, всего за указанный период было выполнено 54 тыс. 199 рейсов (+3% к 2018 году), среди них на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 27 тыс. 704 рейсов, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 26 тыс. 495 рейсов. За год пассажирооборот авиаперевозчика вырос на 7% и составил 20 068 510 тыс. пасс. км.
В октябре 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 875 тыс. 53 пассажира, что выше показателя 2018 года на 9%. На внутренних воздушных линиях перевезено 405 тыс. 771 человек, на международных воздушных линиях — 469 тыс. 282 человека. Всего в октябре «Уральские авиалинии» выполнили 5 тыс. 794 рейса, среди них 3 тыс. 58 рейсов — по МВЛ, 2 тыс. 736 рейсов — по ВВЛ. При этом пассажирооборот «Уральских авиалиний» за октябрь составил 2 180 004 тыс. пасс. км. (+9% к показателю 2018 года).
«В октябре пассажиры авиакомпании чаще всего выбирали полеты в Анапу, Симферополь и Сочи из Екатеринбурга, в Калининград — из Москвы и Санкт-Петербурга. А самыми популярными международными направлениями стали Ларнака и Барселона из Москвы», — уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Как сообщает пресс-служба компании, всего за указанный период было выполнено 54 тыс. 199 рейсов (+3% к 2018 году), среди них на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 27 тыс. 704 рейсов, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 26 тыс. 495 рейсов. За год пассажирооборот авиаперевозчика вырос на 7% и составил 20 068 510 тыс. пасс. км.
В октябре 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 875 тыс. 53 пассажира, что выше показателя 2018 года на 9%. На внутренних воздушных линиях перевезено 405 тыс. 771 человек, на международных воздушных линиях — 469 тыс. 282 человека. Всего в октябре «Уральские авиалинии» выполнили 5 тыс. 794 рейса, среди них 3 тыс. 58 рейсов — по МВЛ, 2 тыс. 736 рейсов — по ВВЛ. При этом пассажирооборот «Уральских авиалиний» за октябрь составил 2 180 004 тыс. пасс. км. (+9% к показателю 2018 года).
«В октябре пассажиры авиакомпании чаще всего выбирали полеты в Анапу, Симферополь и Сочи из Екатеринбурга, в Калининград — из Москвы и Санкт-Петербурга. А самыми популярными международными направлениями стали Ларнака и Барселона из Москвы», — уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
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