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Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Исеть в Каменском районе

12 ноябрь 2019 (17:17)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту возможного загрязнения нефтепродуктами акватории реки Исети вблизи деревни Черноскутова и села Новоисетское Каменского городского округа.

«Сотрудники прокуратуры совместно с представителями департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведут выездную проверку, в ходе которой специалистами лаборатории будут отобраны пробы воды на предмет превышения предельной концентрации вредных веществ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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