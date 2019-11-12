Новости дня
«Уралхиммаш» переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
12 ноябрь 2019 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. ПАО «Уралхиммаш» анонсировал переход некоторых категорий работников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом говорится в сообщении предприятия.
«С 13 января 2020 года в ПАО «Уралхиммаш» для некоторых категорий работников планируется ввести режим сокращенной рабочей недели. Предполагается, что по сокращенному рабочему графику, четыре рабочих дня в неделю, будут работать сотрудники, относящиеся к категории «руководители, специалисты, служащие», следующих структурных подразделений: финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, некоторые вспомогательные службы, не задействованные в подготовке производства», — говорится в сообщении.
Производственные подразделения продолжат работать в режиме полной рабочей недели, как и работники инженерных служб, задействованные в подготовке производства — конструкторы, технологи, работники службы качества.
На предприятии отмечают, что переход некоторых сотрудников на четырехдневную рабочую неделю связан с необходимостью перестроить бизнес-процессы.
«В текущих условиях высокой конкуренции имеется необходимость повышения эффективности предприятия, сокращения постоянных затрат. В качестве мероприятий по изменению ситуации в 2020 году планируется перестроить бизнес-процессы на предприятии и сосредоточиться на ключевых направлениях. Оптимизация затрат позволит снизить цены на продукцию ПАО «Уралхиммаш», повысить ее конкурентоспособность, увеличить количество заказов и загрузку производства, обеспечить устойчивое функционирование и дальнейшее развитие предприятия», — сообщили в пресс-службе «Уралхиммаша».
«С 13 января 2020 года в ПАО «Уралхиммаш» для некоторых категорий работников планируется ввести режим сокращенной рабочей недели. Предполагается, что по сокращенному рабочему графику, четыре рабочих дня в неделю, будут работать сотрудники, относящиеся к категории «руководители, специалисты, служащие», следующих структурных подразделений: финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, некоторые вспомогательные службы, не задействованные в подготовке производства», — говорится в сообщении.
Производственные подразделения продолжат работать в режиме полной рабочей недели, как и работники инженерных служб, задействованные в подготовке производства — конструкторы, технологи, работники службы качества.
На предприятии отмечают, что переход некоторых сотрудников на четырехдневную рабочую неделю связан с необходимостью перестроить бизнес-процессы.
«В текущих условиях высокой конкуренции имеется необходимость повышения эффективности предприятия, сокращения постоянных затрат. В качестве мероприятий по изменению ситуации в 2020 году планируется перестроить бизнес-процессы на предприятии и сосредоточиться на ключевых направлениях. Оптимизация затрат позволит снизить цены на продукцию ПАО «Уралхиммаш», повысить ее конкурентоспособность, увеличить количество заказов и загрузку производства, обеспечить устойчивое функционирование и дальнейшее развитие предприятия», — сообщили в пресс-службе «Уралхиммаша».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Большинство российских работодателей против перехода на четырехдневную рабочую неделю
- Большинство российских работодателей против перехода на четырехдневную рабочую неделю
- В октябре «АвтоВАЗ» снова перейдет на сокращенную рабочую неделю
- GM-Avtovaz с 1 июля переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
- ОАО «Уралхиммаш» переходит на четырехдневную рабочую неделю