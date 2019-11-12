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«Уралхиммаш» переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

12 ноябрь 2019 (16:52)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. ПАО «Уралхиммаш» анонсировал переход некоторых категорий работников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом говорится в сообщении предприятия.

«С 13 января 2020 года в ПАО «Уралхиммаш» для некоторых категорий работников планируется ввести режим сокращенной рабочей недели. Предполагается, что по сокращенному рабочему графику, четыре рабочих дня в неделю, будут работать сотрудники, относящиеся к категории «руководители, специалисты, служащие», следующих структурных подразделений: финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, некоторые вспомогательные службы, не задействованные в подготовке производства», — говорится в сообщении.

Производственные подразделения продолжат работать в режиме полной рабочей недели, как и работники инженерных служб, задействованные в подготовке производства — конструкторы, технологи, работники службы качества.

На предприятии отмечают, что переход некоторых сотрудников на четырехдневную рабочую неделю связан с необходимостью перестроить бизнес-процессы.

«В текущих условиях высокой конкуренции имеется необходимость повышения эффективности предприятия, сокращения постоянных затрат. В качестве мероприятий по изменению ситуации в 2020 году планируется перестроить бизнес-процессы на предприятии и сосредоточиться на ключевых направлениях. Оптимизация затрат позволит снизить цены на продукцию ПАО «Уралхиммаш», повысить ее конкурентоспособность, увеличить количество заказов и загрузку производства, обеспечить устойчивое функционирование и дальнейшее развитие предприятия», — сообщили в пресс-службе «Уралхиммаша».

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