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Замминистра финансов России опроверг данные о снижении выдачи ипотечных кредитов
12 ноябрь 2019 (16:38)
УрБК, Москва, 12.11.2019. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев назвал странными данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», в соответствии с которыми выдача новых ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года в России упала до 350 тыс. ссуд.
«У нас есть минимальное падение по сравнению с прошлым годом. Если говорить про ипотеку на новостройки, рост 3%. Некоторое снижение наблюдается на вторичном рынке, но ситуация выравнивается. На фоне снижения ставок ожидается восстановление рынка ипотеки», — цитирует ТАСС слова Алексея Моисеева.
По его словам, также хорошо сработала ипотека для семей с детьми. Как подчеркнул замминистра финансов РФ, «банки снижают ставки, и это приведет к значительному росту выдачи ипотечных кредитов».
Напомним, что ранее в ряде СМИ были опубликованы данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», согласно которым выдача новых ипотечных кредитов за январь-сентябрь 2019 года в России упала более чем на 13% — до 350 тыс. ссуд. При этом, как сообщили ТАСС и РИА «Новости», снижение количества новых ипотек зафиксировано в 90% российских регионов. Также отмечалось, что данная ситуация «отмечается впервые после кризиса 2014-2015 годов, когда банки были вынуждены сократить объемы кредитования».
«У нас есть минимальное падение по сравнению с прошлым годом. Если говорить про ипотеку на новостройки, рост 3%. Некоторое снижение наблюдается на вторичном рынке, но ситуация выравнивается. На фоне снижения ставок ожидается восстановление рынка ипотеки», — цитирует ТАСС слова Алексея Моисеева.
По его словам, также хорошо сработала ипотека для семей с детьми. Как подчеркнул замминистра финансов РФ, «банки снижают ставки, и это приведет к значительному росту выдачи ипотечных кредитов».
Напомним, что ранее в ряде СМИ были опубликованы данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», согласно которым выдача новых ипотечных кредитов за январь-сентябрь 2019 года в России упала более чем на 13% — до 350 тыс. ссуд. При этом, как сообщили ТАСС и РИА «Новости», снижение количества новых ипотек зафиксировано в 90% российских регионов. Также отмечалось, что данная ситуация «отмечается впервые после кризиса 2014-2015 годов, когда банки были вынуждены сократить объемы кредитования».
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