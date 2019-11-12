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Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 4,9%

12 ноябрь 2019 (16:25)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области за десять месяцев 2019 года вырос на 4,9% по сравнению с 4,4% в аналогичном периоде прошлого года.

По данным Свердловскстата, по итогам октября этого года рост цен на продовольственные товары в Свердловской области составил 4,3% к январю-октябрю 2018 года и 3,3% — к октябрю прошлого года. При этом непродовольственные товары за десять месяцев 2019 года в регионе подорожали на 4,8% к аналогичному периоду 2018 года и на 4,1% — к октябрю 2018 года.

Однако наиболее заметный рост цен в Свердловской области был зафиксирован на рынке услуг: он составил 5,9% к январю-октябрю прошлого года и 6,1% к октябрю 2018 года.

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