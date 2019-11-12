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Официальный курс доллара США понизился на 6 коп., евро — на 5 коп.
12 ноябрь 2019 (16:12)
УрБК, Москва, 12.11.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 ноября 2019 года. Курс долл. США относительно рубля cнизился на 6 коп. — до 63,85 руб. против 63,91 руб. за долл. США ранее, курс евро к рублю потерял 5 коп. и составил 70,42 руб. за евро.
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