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В Горном Щите грузовой автомобиль повредил газопровод

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Вчера, 11 ноября 2019 года, в поселке Горный Щит (Екатеринбург) на перекрестке улиц Молодежной и Березовой неизвестным грузовым транспортом был поврежден газопровод низкого давления. Об этом сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».



«Газопровод сбит с шести опор, поврежден шкафной газораспределительный пункт. С места происшествия большегруз скрылся. На место происшествия выезжала аварийная бригада «Екатеринбурггаза». Как выяснилось, выхода газа не произошло», — говорится в сообщении.



Сейчас специалисты компании проводят восстановительные работы на поврежденном участке газопровода в Горном Щите. В период ремонтно-восстановительных работ возможно отключение газоснабжения частных жилых домов по улицам Молодежной, Животноводов и Старожилов. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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