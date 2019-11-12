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В Екатеринбурге до 26 декабря закроют движение транспорта по улице Библиотечной
12 ноябрь 2019 (15:30)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. С 13 ноября по 26 декабря 2019 года строители закрывают движение транспорта по улице Библиотечной в Екатеринбурге, от улицы Гагарина до улицы Мира.
Как говорится в сообщении на официальном портале администрации города, это связано с проведением работ по прокладке сети водопровода.
«Строители просят граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и предлагают для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Педагогической — Мира. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении на официальном портале администрации города, это связано с проведением работ по прокладке сети водопровода.
«Строители просят граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и предлагают для объезда закрытого участка передвигаться по улицам Педагогической — Мира. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения», — говорится в сообщении.
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