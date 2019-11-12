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Правительство РФ запретило размещение гостиниц в жилых помещениях
12 ноябрь 2019 (15:03)
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в Правила пользования жилыми помещениями». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В постановлении говорится о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях.
«Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществления в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.
В постановлении говорится о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях.
«Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществления в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.
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