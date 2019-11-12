Новости дня

Правительство РФ запретило размещение гостиниц в жилых помещениях

УрБК, Москва, 12.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в Правила пользования жилыми помещениями». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В постановлении говорится о запрете размещения гостиниц в жилых помещениях.



«Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществления в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:03</span><br /><strong>Правительство РФ запретило размещение гостиниц в жилых помещениях</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 12.11.2019. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в Правила пользования жилыми помещениями». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091252-pravitelstvo-rf-zapretilo-razmeschenie-gostinic-v-zhilyh-pomescheniyah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: