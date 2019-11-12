Новости дня

В форуме «Города России 2030» в Екатеринбурге примут участие представители 11 регионов

12 ноябрь 2019 (14:27)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Форум «Города России 2030: территория проектов», который 13 ноября 2019 года откроется в Екатеринбурге, даст толчок к проектному развитию регионов и муниципалитетов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили представители администрации Екатеринбурга, правительства Свердловской области, уральского полпредства и отраслевых институтов.

Все они примут участие в тематических секциях, которые будут действовать в рамках форума. Как рассказала заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Анна Ленская, в этом году форум откроет заседание совета по местному самоуправлению при полпреде.

«Мы видели, что много проблем недостижения целевых показателей касается органов местного самоуправления, поэтому обсудим проблемы. Второй вопрос — это технология «умного города». Её внедрение позволит решить коммунальные проблемы, транспортные и социальные вопросы. Третий важный вопрос — законодательные аспекты этой работы. При этом в работе совета планируется до 500 участников», — указала Анна Ленская.

В свою очередь, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов заявил, что предстоящий форум важен как для региональных властей, так и для федеральной власти. По его словам, Свердловская область вошла двумя агломерациями — екатеринбургской и нижнетагильской — в стратегию развития РФ. В случае, если эти проекты будут реализованы, это будет давать вклад в ВВП страны на уровне 2-3%.

«Это серьезно. Так же, как и тема цифровой экономики и информатизации», — указал Олег Чемезов.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в этом году форум пройдет под девизом «Территория проектов». Участие в дискуссиях примут ученые и практики, которые занимаются реализацией проектов.

«Будут представители 66 муниципалитетов — от Красноярска до Симферополя и 11 субъектов. Мы рассчитываем, что будут представлены крупные институты развития, а также иностранные спикеры из Италии и ряда других стран», — сообщил глава города.

Во время деловой программы на панельных дискуссиях будут обсуждаться принципы и стратегия городского развития.

«Будем обсуждать, как выгодно и эффективно развивать города, будет 10 тематических секций, очень ждём заседание совета стратегического развития. Потому что перевод нацпроектов в регионы — это мегазадача. Ведь человека в первую очередь интересует, как будет работать поликлиника за углом. И мы будем обсуждать и стратегию отрасли, и стратегию развития муниципалитетов, где будет четко видно развитие разных сфер», — отметил Александр Высокинский.

Он также напомнил, что в Екатеринбурге создана «тепловая карта» по строительству детсадов и школ, а скоро появятся аналогичные «карты» по объектам здравоохранения. Он напомнил, что Екатеринбург в развитии всегда шел в автономном режиме, и поэтому теперь надо проектироваться на опережение — на 3-5 лет вперед.

«Это нормальный эволюционный подход», — заключил глава города.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: