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Группа ЧТПЗ принимает участие в международной нефтегазовой выставке ADIPEC 2019 в Абу-Даби
12 ноябрь 2019 (14:04)
УрБК, Челябинск, 12.11.2019. Группа ЧТПЗ принимает участие в 22-й международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC (Abu Dhabi International Petrolem Exhibition and Conference) в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются одними из приоритетных экспортных рынков для Группы ЧТПЗ, поэтому на крупнейшей выставке этого региона компания представит зарубежным клиентам интерактивный видео-каталог всей продуктовой линейки трубно-магистрального и нефтесервисного дивизионов», — говорится в сообщении.
Каталог включает в себя бесшовные и сварные трубы, штампосварные детали трубопроводов, запорную арматуру, премиальные резьбовые соединения для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», погружное нефтедобывающее оборудование и другую продукцию.
«Также посетители выставки ADIPEC 2019 смогут совершить на стенде Группы ЧТПЗ виртуальный тур по цехам Белой металлургии — «Железный Озон 32», Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, предприятие «ЭТЕРНО» и «Высота 239». Всего в выставке ADIPEC-2019 примут участие свыше 2 тыс. экспонентов из 167 стран, среди которых крупнейшие международные нефтяные компании. Группа ЧТПЗ представлена на стенде 2 450 в Павильоне № 2», — отмечают в пресс-службе.
«Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются одними из приоритетных экспортных рынков для Группы ЧТПЗ, поэтому на крупнейшей выставке этого региона компания представит зарубежным клиентам интерактивный видео-каталог всей продуктовой линейки трубно-магистрального и нефтесервисного дивизионов», — говорится в сообщении.
Каталог включает в себя бесшовные и сварные трубы, штампосварные детали трубопроводов, запорную арматуру, премиальные резьбовые соединения для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», погружное нефтедобывающее оборудование и другую продукцию.
«Также посетители выставки ADIPEC 2019 смогут совершить на стенде Группы ЧТПЗ виртуальный тур по цехам Белой металлургии — «Железный Озон 32», Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, предприятие «ЭТЕРНО» и «Высота 239». Всего в выставке ADIPEC-2019 примут участие свыше 2 тыс. экспонентов из 167 стран, среди которых крупнейшие международные нефтяные компании. Группа ЧТПЗ представлена на стенде 2 450 в Павильоне № 2», — отмечают в пресс-службе.
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