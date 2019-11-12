Новости дня

Группа ЧТПЗ принимает участие в международной нефтегазовой выставке ADIPEC 2019 в Абу-Даби

УрБК, Челябинск, 12.11.2019. Группа ЧТПЗ принимает участие в 22-й международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC (Abu Dhabi International Petrolem Exhibition and Conference) в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются одними из приоритетных экспортных рынков для Группы ЧТПЗ, поэтому на крупнейшей выставке этого региона компания представит зарубежным клиентам интерактивный видео-каталог всей продуктовой линейки трубно-магистрального и нефтесервисного дивизионов», — говорится в сообщении.



Каталог включает в себя бесшовные и сварные трубы, штампосварные детали трубопроводов, запорную арматуру, премиальные резьбовые соединения для обсадных и насосно-компрессорных труб «ЧТПЗ Прайм», погружное нефтедобывающее оборудование и другую продукцию.



«Также посетители выставки ADIPEC 2019 смогут совершить на стенде Группы ЧТПЗ виртуальный тур по цехам Белой металлургии — «Железный Озон 32», Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента, предприятие «ЭТЕРНО» и «Высота 239». Всего в выставке ADIPEC-2019 примут участие свыше 2 тыс. экспонентов из 167 стран, среди которых крупнейшие международные нефтяные компании. Группа ЧТПЗ представлена на стенде 2 450 в Павильоне № 2», — отмечают в пресс-службе.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:04</span><br /><strong>Группа ЧТПЗ принимает участие в международной нефтегазовой выставке ADIPEC 2019 в Абу-Даби</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 12.11.2019. Группа ЧТПЗ принимает участие в 22-й международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC (Abu Dhabi International Petrolem Exhibition and Conference) в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091249-gruppa-chtpz-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-neftegazovoy-vystavke-adipec-2019-v-abu-dabi.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: