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За 9 месяцев выдача ипотеки сократилась в 90% регионов РФ
12 ноябрь 2019 (13:23)
УрБК, Москва, 12.11.2019. За январь-сентябрь 2019 года в РФ выдача новых ипотечных кредитов упала более чем на 13%, до 350 тыс. ссуд. Снижение количества новых ипотек зафиксировано в 90% российских регионов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
«За 9 месяцев 2019 года было выдано 350 тыс. ипотечных кредитов, тогда как за аналогичный период прошлого года — 405 тыс. единиц. Подобная ситуация отмечается впервые после кризиса 2014-2015 годов, когда банки были вынуждены сократить объемы кредитования», — говорится в исследовании.
Нарастить темпы роста выдач за этот период смогли всего семь российских регионов. Среди лидеров по темпам роста находятся Крым (+84%), Московская область (+38%), Севастополь (+35%) и Дагестан (+16,5%), впрочем, для большинства этих регионов высокий рост числа выдач ипотечных кредитов связан с низкой базой предыдущих месяцев, поясняют эксперты.
Рейтинг топ-10 регионов по числу выданных ипотечных кредитов также претерпел изменения, подчеркивают аналитики. Так, в Московской области за январь-сентябрь было выдано 13,8 тыс. кредитов, что позволило региону переместиться на четвертую позицию с 11-й строки годом ранее. Два региона опустились в рейтинге: Башкортостан с 4 на 8 место, а Красноярский край — с 8 на 10-ю позицию. При этом из первой десятки выбыла Челябинская область, занявшая 11-е место.
Лидером по количеству новых ипотечных ссуд по-прежнему остается Москва. Однако и здесь выдача ипотеки за период снизилась — до 52,7 тыс. кредитов с 53,1 тыс. годом ранее.
«За 9 месяцев 2019 года было выдано 350 тыс. ипотечных кредитов, тогда как за аналогичный период прошлого года — 405 тыс. единиц. Подобная ситуация отмечается впервые после кризиса 2014-2015 годов, когда банки были вынуждены сократить объемы кредитования», — говорится в исследовании.
Нарастить темпы роста выдач за этот период смогли всего семь российских регионов. Среди лидеров по темпам роста находятся Крым (+84%), Московская область (+38%), Севастополь (+35%) и Дагестан (+16,5%), впрочем, для большинства этих регионов высокий рост числа выдач ипотечных кредитов связан с низкой базой предыдущих месяцев, поясняют эксперты.
Рейтинг топ-10 регионов по числу выданных ипотечных кредитов также претерпел изменения, подчеркивают аналитики. Так, в Московской области за январь-сентябрь было выдано 13,8 тыс. кредитов, что позволило региону переместиться на четвертую позицию с 11-й строки годом ранее. Два региона опустились в рейтинге: Башкортостан с 4 на 8 место, а Красноярский край — с 8 на 10-ю позицию. При этом из первой десятки выбыла Челябинская область, занявшая 11-е место.
Лидером по количеству новых ипотечных ссуд по-прежнему остается Москва. Однако и здесь выдача ипотеки за период снизилась — до 52,7 тыс. кредитов с 53,1 тыс. годом ранее.
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