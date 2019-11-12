Новости дня
За получение взятки осужден экс-начальник участка наземной охраны лесов ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов»
12 ноябрь 2019 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. За получение взятки осужден бывший начальник участка наземной охраны лесов ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» Андрей Захаров.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с мая по декабрь 2016 года он лично получил взятку от индивидуального предпринимателя, проживающего в с. Слобода Туринская, в виде денег и имущества на общую сумму 289,5 тыс. руб.
Взятка была получена за получение возможности сотрудничества с Уральской базой авиационной охраны лесов путем заключения договоров поставки заготовленной древесины и предоставления лесных насаждений для заготовки древесины по минимальной цене.
Установлено, что Андрей Захаров заключил с индивидуальным предпринимателем от имени ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» договоры на выполнение работ по заготовке древесины и поставку заготовленной древесины. При этом он предоставлял индивидуальному предпринимателю возможность приобретения древесины по минимальной цене.
За получение возможности сотрудничества с государственным бюджетным учреждением Захаров получил от предпринимателя в период с апреля по декабрь 2016 года в качестве взятки 20 куб. м. древесины (лес кругляк), 5 куб. м. доски на общую сумму 84,5 тыс. руб. для строительства бани, а также денежные средства на сумму 205 тыс. руб.
Суд признал его виновным по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере».
При назначении наказания суд принял во внимание активное способствование раскрытию преступления на стадии предварительного следствия, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья. В результате Ирбитский райсуд назначил Андрею Захарову наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с мая по декабрь 2016 года он лично получил взятку от индивидуального предпринимателя, проживающего в с. Слобода Туринская, в виде денег и имущества на общую сумму 289,5 тыс. руб.
Взятка была получена за получение возможности сотрудничества с Уральской базой авиационной охраны лесов путем заключения договоров поставки заготовленной древесины и предоставления лесных насаждений для заготовки древесины по минимальной цене.
Установлено, что Андрей Захаров заключил с индивидуальным предпринимателем от имени ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» договоры на выполнение работ по заготовке древесины и поставку заготовленной древесины. При этом он предоставлял индивидуальному предпринимателю возможность приобретения древесины по минимальной цене.
За получение возможности сотрудничества с государственным бюджетным учреждением Захаров получил от предпринимателя в период с апреля по декабрь 2016 года в качестве взятки 20 куб. м. древесины (лес кругляк), 5 куб. м. доски на общую сумму 84,5 тыс. руб. для строительства бани, а также денежные средства на сумму 205 тыс. руб.
Суд признал его виновным по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере».
При назначении наказания суд принял во внимание активное способствование раскрытию преступления на стадии предварительного следствия, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья. В результате Ирбитский райсуд назначил Андрею Захарову наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральская база авиационной охраны лесов» задолжала работникам зарплату на сумму 13,7 млн рублей
- Свердловский арбитраж признал недействительными договоры по санитарной рубке леса
- Транспортная прокуратура обнаружила нарушения в госзакупках Уральской базы авиационной охраны лесов
- Прокуратура выявила нехватку пожарных на «Уральской базе авиационной охраны лесов»
- Возбуждено уголовное дело в результате смерти сотрудника ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»