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За получение взятки осужден экс-начальник участка наземной охраны лесов ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов»

12 ноябрь 2019 (13:07)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. За получение взятки осужден бывший начальник участка наземной охраны лесов ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» Андрей Захаров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с мая по декабрь 2016 года он лично получил взятку от индивидуального предпринимателя, проживающего в с. Слобода Туринская, в виде денег и имущества на общую сумму 289,5 тыс. руб.

Взятка была получена за получение возможности сотрудничества с Уральской базой авиационной охраны лесов путем заключения договоров поставки заготовленной древесины и предоставления лесных насаждений для заготовки древесины по минимальной цене.

Установлено, что Андрей Захаров заключил с индивидуальным предпринимателем от имени ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» договоры на выполнение работ по заготовке древесины и поставку заготовленной древесины. При этом он предоставлял индивидуальному предпринимателю возможность приобретения древесины по минимальной цене.

За получение возможности сотрудничества с государственным бюджетным учреждением Захаров получил от предпринимателя в период с апреля по декабрь 2016 года в качестве взятки 20 куб. м. древесины (лес кругляк), 5 куб. м. доски на общую сумму 84,5 тыс. руб. для строительства бани, а также денежные средства на сумму 205 тыс. руб.

Суд признал его виновным по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере».

При назначении наказания суд принял во внимание активное способствование раскрытию преступления на стадии предварительного следствия, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья. В результате Ирбитский райсуд назначил Андрею Захарову наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей.

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