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За получение взятки осужден экс-начальник участка наземной охраны лесов ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов»

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. За получение взятки осужден бывший начальник участка наземной охраны лесов ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» Андрей Захаров.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с мая по декабрь 2016 года он лично получил взятку от индивидуального предпринимателя, проживающего в с. Слобода Туринская, в виде денег и имущества на общую сумму 289,5 тыс. руб.



Взятка была получена за получение возможности сотрудничества с Уральской базой авиационной охраны лесов путем заключения договоров поставки заготовленной древесины и предоставления лесных насаждений для заготовки древесины по минимальной цене.



Установлено, что Андрей Захаров заключил с индивидуальным предпринимателем от имени ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» договоры на выполнение работ по заготовке древесины и поставку заготовленной древесины. При этом он предоставлял индивидуальному предпринимателю возможность приобретения древесины по минимальной цене.



За получение возможности сотрудничества с государственным бюджетным учреждением Захаров получил от предпринимателя в период с апреля по декабрь 2016 года в качестве взятки 20 куб. м. древесины (лес кругляк), 5 куб. м. доски на общую сумму 84,5 тыс. руб. для строительства бани, а также денежные средства на сумму 205 тыс. руб.



Суд признал его виновным по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за совершение в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере».



При назначении наказания суд принял во внимание активное способствование раскрытию преступления на стадии предварительного следствия, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья. В результате Ирбитский райсуд назначил Андрею Захарову наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей.

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