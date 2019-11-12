Новости дня

В Госдуму внесли предложения по реструктуризации бюджетных кредитов для регионов

УрБК, Москва, 12.11.2019. В рамках поправок к проекту бюджета на 2020-2022 годы правительство РФ предоставило предложения по реструктуризации бюджетных кредитов для российских регионов и направлению высвободившихся средств на инвестиционные проекты. Об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.



«В целях освобождения средств бюджетов для того, чтобы они могли направить их на инвестирование в новые проекты, правительством предложена поправка, связанная с возможностями реструктуризации кредитов», — пояснил глава комитета.



По его словам, представленные правительством поправки нуждаются в дополнительном обсуждении на комитете. Так, возможность реструктуризации кредитов привязывается к финансовым показателям деятельности региона по итогам 2019 года в части налоговых и неналоговых платежей.



«Представляется, что возможность регионам инвестировать эти средства не должна зависеть от выполнения предыдущих лет, мы вводим новое правило, и получается, что мы вводим ограничение по предыдущим годам, поэтому предлагается вот это ограничение снять, чтобы все регионы смогли участвовать вот в этой программе», — уточнил Андрей Макаров.



Как уточняет ИА «Финмаркет», предлагается начать процесс реструктуризации кредитов при инвестировании в проекты 2019 года, а не только с 2020 года. Дополнительно прорабатывается возможность сокращения тела основного долга бюджетного кредита за счет федеральных налогов, полученных от прибыли предприятий, реализующих инвестиционный проект.



«Представляется, что та часть налогов, как минимум федеральные налоги, которые они заплатят, на эту сумму федеральных налогов от этих построенных объектов должна уменьшаться, сокращаться тело основного долга. То есть, от того, что проинвестированно и дает доходы в федеральные бюджеты, на эту сумму должен сокращаться долг», — сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.



Он сообщил, что в случае принятия данных мер экономия регионов в течение пяти лет составит более 440 млрд руб.



По данным Счетной палаты РФ, общая сумма госдолга субъектов РФ по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 1 трлн 995 млрд руб. При этом объем задолженности по бюджетным кредитам по сравнению с началом 2019 года вырос на 48,1 млрд руб., или на 5,1%, и составил 988 млрд руб. Между тем задолженность по кредитам, полученным регионами от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, снизилась на 231,4 млрд руб., или на 36,4% и составила 404,7 млрд руб.



Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, в 2020 году предусмотрен в объеме 73,5 млрд руб., в 2021 году — 150,3 млрд руб., а в 2022 году — 154,3 млрд руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:40</span><br /><strong>В Госдуму внесли предложения по реструктуризации бюджетных кредитов для регионов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 12.11.2019. В рамках поправок к проекту бюджета на 2020-2022 годы правительство РФ предоставило предложения по реструктуризации бюджетных кредитов для российских регионов и направлению высвободившихся средств на инвестиционные проекты. Об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091245-v-gosdumu-vnesli-predlozheniya-po-restrukturizacii-byudzhetnyh-kreditov-dlya-regionov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: