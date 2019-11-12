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На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Как уточнили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, федеральные деньги планируется направить на строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). В частности, 570 млн руб. предлагается направить на строительство третьего пускового комплекса. Речь идет об участке трассы, который соединит Полевской тракт с Челябинским трактом (подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал»). Здесь идут работы по отсыпке и устройству земляного полотна. Длина замыкающего участка кольцевой дороги составит почти 10 километров.



Еще 430 млн руб. будет направлено на реконструкцию самого старого участка ЕКАД — Семь Ключей — Большой Исток, который работает в режиме критической перегрузки. Первый этап работ был проведен в текущем году, в результате участок длиной 750 м расширен до четырех полос.



Напомним, что в 2019 году на работы по строительству и реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги из федерального бюджета уже направлялись дополнительные 300 млн руб. Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году Свердловской области из федерального бюджета было направлено 1,9 млрд руб. При этом более 1 млрд руб. выделено из областного бюджета и около 108 млн руб. из муниципальных бюджетов.



Национальный проект реализуется на территории Екатеринбургской и Нижнетагильской агломерации, а также на дорогах региональной сети.

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