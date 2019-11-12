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В Екатеринбурге на набережной Исети появится новый парк
12 ноябрь 2019 (11:58)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Муниципальная общественная комиссия на очередном заседании одобрила актуализированную концепцию набережной реки Исеть от улицы Куйбышева до улицы Декабристов в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Новым линейным парком в Екатеринбурге станет пешеходная зона, сообщил завкафедрой городского строительства УрФУ Алексей Хриченков. При разработке проекта общественного пространства архитекторы вдохновились концепцией уральского леса.
По задумке авторов, на набережной появится много деревьев, цветов, кустарников, по берегам раскинутся удобные террасы, площадки с выходом к воде, а также амфитеатр. Найдется место и для зоны детского отдыха. Все это должно подчеркнуть идентичность и эстетику уральской столицы. Алексей Хриченков отметил, что территория набережной в этой части города не используется в полной мере.
«В первую очередь необходимо сделать набережную от улицы Куйбышева до улицы Декабристов доступной для жителей и гостей Екатеринбурга, дать им удобный и комфортный выход к воде, создать все условия для пешеходов. Максимально комфортные условия должны быть также созданы для родителей с детьми и маломобильных групп населения. Основное внимание при разработке идеи проекта уделялось возможности его многофункционального использования в зависимости от времени года», — добавил эксперт.
Новым линейным парком в Екатеринбурге станет пешеходная зона, сообщил завкафедрой городского строительства УрФУ Алексей Хриченков. При разработке проекта общественного пространства архитекторы вдохновились концепцией уральского леса.
По задумке авторов, на набережной появится много деревьев, цветов, кустарников, по берегам раскинутся удобные террасы, площадки с выходом к воде, а также амфитеатр. Найдется место и для зоны детского отдыха. Все это должно подчеркнуть идентичность и эстетику уральской столицы. Алексей Хриченков отметил, что территория набережной в этой части города не используется в полной мере.
«В первую очередь необходимо сделать набережную от улицы Куйбышева до улицы Декабристов доступной для жителей и гостей Екатеринбурга, дать им удобный и комфортный выход к воде, создать все условия для пешеходов. Максимально комфортные условия должны быть также созданы для родителей с детьми и маломобильных групп населения. Основное внимание при разработке идеи проекта уделялось возможности его многофункционального использования в зависимости от времени года», — добавил эксперт.
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